Aalberts hydronic flow control und UWS Technologie präsentieren auf der WEBUILD in Wels ihre neuesten Innovationen für energieeffiziente Haustechnik. Besucher haben die Möglichkeit sich in Halle 21, Stand C150 über nachhaltige Lösungen für Heizungs- und Kühlsysteme zu informieren. Foto: Aalberts hydronic flow control

Die WEBUILD Energiesparmesse in Wels gilt als bedeutende Plattform für Fachbesucher aus den Bereichen Sanitär, Heizung, Klima und Bau. Vom 05. bis 07. März 2025 präsentieren Aalberts hydronic flow control und UWS Technologie ihre neuesten Produkte in Halle 21, Stand C150. Besucher haben die Gelegenheit sich dort über wegweisende Technologien und Entwicklungen zur Energieeinsparung und nachhaltigen Haustechnik zu informieren.

Seit diesem Jahr tritt die Flamco GmbH unter dem neuen Namen Aalberts hfc auf, während die bewährten Marken Flamco und Comap weiterhin bestehen bleiben. Am Messestand können die Besucher, sich von den bewährten Produkten überzeugen, die Effizienz, Energieeinsparungen und Nachhaltigkeit fördern. Stefan Aigner, Technischer Verkaufsberater im Außendienst bei Aalberts hfc in Österreich steht an allen drei SHK-Fachtagen für Fragen und Fachgespräche zur Verfügung. Auch Alexander Bruckner, Geschäftsführer von Aalberts hydronic flow control in Österreich ist vor Ort: „Seit 2022 ist UWS Technologie Teil von Aalberts hydronic flow control. Nun freuen wir uns auf die gemeinsame Präsenz auf der diesjährigen WEBUILD, um unsere neuesten Innovationen zu präsentieren und mit Fachbesuchern in den Austausch zu treten.“

Aalberts hfc präsentiert T-plus und XStream

Im Mittelpunkt des Messeauftritts von Aalberts hfc stehen zahlreiche Produkte. Unter anderem wird das T-plus in Wels vorgestellt, eine flexible Lösung für sichere Rohrabzweigungen ohne Betriebsunterbrechung. Dabei sorgt der Auslösemechanismus mit Schneidkolben und Zündstift selbst auf engstem Raum für eine präzise Montage, ohne dass das System entleert oder zusätzliches Werkzeug wie ein Hammer benötigt wird. Zudem lockt der Schlammabschneider Flamco XStream Clean, der die Lebensdauer von Heizungsanlagen verlängert, an den Stand. Während der integrierte Magnet und Service-Anzeiger Wartung und Betrieb erleichtern, überzeugt das 360-Grad-drehbare Design in Kombination mit der hochwertigen Isolierung durch eine flexible Installation.

UWS Technologie: Heaty Complete PROfessional im Fokus

Neben dem Magnetitabscheider MAGella MG 200 und dem Aufbereitungsgerät für Heiz- und Kühlwasser Heaty Ferriline No. 2 legt UWS Technologie den Fokus in Wels insbesondere auf die Neuheit Heaty Complete PROfessional. Die erste vollautomatische IoT- und cloudfähige Nachspeisung mit integriertem Leckageschutz überwacht kontinuierlich alle relevanten Parameter und sendet proaktiv Warnmeldungen an den SHK-Betrieb oder Betreiber der Anlage. Während der integrierte digitale Wasserzähler sowohl aufbereitetes als auch nicht aufbereitetes Wasser dokumentiert, ermöglicht die eSIM eine automatische Cloud-Anbindung über das mobile Datennetz – auch im Keller, ohne WLAN oder App. Dabei sorgt die intuitive Menüführung für eine unkomplizierte Erstbefüllung und automatische Nachspeisung bei Druckabfall. Beides ist mühelos von einer Person durchführbar, was unter anderem den Installations- und Wartungsaufwand erheblich reduziert. Auch die Lösung Heaty Racun 100 Advanced stößt auf großes Interesse. Das mobil und stationär einsetzbare Komplettgerät zur professionellen Bypassaufbereitung sowie permanenten Magnetit- und Feinfilterung ist ideal für größere Bauprojekte mit einer Anlagengröße von bis zu 40 m³ geeignet. Dabei gewährleistet die Innovation zusätzlich die Überwachung der Leitfähigkeiten im Kreislaufwasser. Zudem erleichtert eine vollelektronische Regelung mit Anzeige der jeweiligen Betriebszustände der Fachkraft die Bedienung.



Neben der Ausstellung bietet die WEBUILD Energiesparmesse ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen renommierter Experten zu energieeffizientem Bauen, Wohnen und der Haustechnik.