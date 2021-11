Pressemeldung

Ein praktisches Tandem: Duschabtrennung plus Spiegel. Einen Spiegel im Bad wünschen sich viele Familien, allerdings steht dafür in den seltensten Fällen genügend Platz zur Verfügung. Die ideale Lösung kann da eine Duschabtrennung mit einem verspiegelten Glaselement sein. HÜPPE bietet diese Ausführung bei vielen Produktserien an, beispielsweise bei der SolvaPro. Ein praktischer Nebeneffekt: Wenn sich mehrere Personen ein Bad teilen, gewährt eine Duschabtrennung mit Spiegelglas zugleich einen gewissen Blickschutz, ohne dass der Duschbereich selbst abgedunkelt wird. Ein kleines Bad wirkt dank der großen Spiegelfläche viel größer und heller.

