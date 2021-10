Pressemeldung

Mit einem mobilen Showroom voller moderner Haustechniklösungen zeigt Stiebel Eltron Präsenz vor Ort: Im Oktober und November wird die InnovationTOUR des deutschen Wärmepumpen-Technologieführers an sechs Standorten in Deutschland Station machen und interessierten Fachhandwerkern, Planern und Architekten nachhaltige und effiziente Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung präsentieren.

„Die Pandemie hat unser aller Leben verändert: Digitale Seminare, Skype-, Teams- oder Zoom-Meetings haben das persönliche Treffen und den direkten Kontakt teilweise zu 100 Prozent ersetzt. Das hat zwar einigermaßen gut funktioniert - und doch fehlt etwas, mindestens im zwischenmenschlichen Bereich bleibt der Austausch über den PC doch vieles schuldig. Und in unserer Branche kommt noch etwas ganz Wesentliches hinzu: Neue Produkte müssen tatsächlich erlebt, angefasst werden können. Normalerweise passiert das zum Beispiel auf einem Messestand bei der ISH – das war leider in diesem Frühjahr nicht möglich. Deswegen haben wir uns entschieden, unsere Lösungen direkt vor Ort zu präsentieren“, erklärt Frank Jahns, Geschäftsführer der deutschen Vertriebsgesellschaft von Stiebel Eltron.

Bisher war der Showroom unter anderem in Frankreich, der Slowakei, Österreich, Belgien und Polen unterwegs. Im Herbst sind dann die Standorte in Deutschland an der Reihe:

Köln, Motorworld: 26. Oktober

Mainz, Alte Lokhalle: 28. Oktober

Hannover, Eilers Classic: 02. November

Berlin, Tempodrom: 04. November

Stuttgart, Motorworld: 09. November

München, Motorworld: 11. November

Mehr Infos und Anmeldung unter: www.stiebel-eltron.de/ontour

Jahns: „Wir wollen mit neuen Fachhandwerkern ins Gespräch kommen, sie mit unseren Lösungen davon überzeugen, dass Stiebel Eltron der perfekte Heizungspartner für sie ist.“ Die Branche sei mitten in einem rasanten Umgestaltungsprozess: „Die Wärmepumpe verdrängt fossile Heizungen in allen Bereichen. Längst ist klar, dass das umweltfreundliche Heizsystem viel schneller als erwartet zum dominierenden Wärmeerzeuger wird.“

Neben den neuesten Wärmepumpenlösungen – insbesondere für den Sanierungsmarkt bietet Stiebel Eltron neue Systeme an, die auch hohe Vorlauftemperaturen effizient erreichen können – werden im Showroom auch aktuelle Produkte für die effiziente Warmwasserbereitung und Lüftung mit Wärmerückgewinnung präsentiert. „Darüber hinaus zeigen wir, wie die Haustechnik sinnvoll vernetzt werden kann – nicht nur untereinander, sondern auch mit der eigenen Stromerzeugung über eine PV-Anlage zum Beispiel“, so Frank Jahns.

An jedem Standort haben die Fachbesucher neben dem Besuch der mobilen Ausstellung die Möglichkeit, verschiedene Vorträge zu besuchen: „Stiebel Eltron: Ihr Heizungspartner“, „Darum Wärmepumpen in der Sanierung: Einfach, effizient, förderfähig“ und „Alles, was ein neues Einfamilienhaus braucht – Haustechnik-Lösungen auf kleinstem Raum“ lauten die Titel der maximal 20minütigen Präsentationen. Selbstverständlich besteht rund um die Vorträge Gelegenheit für Fragen und Fachgespräche.