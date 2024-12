Hargassner Heiztechnik beweist erneut Innovationskraft im Bereich moderner und nachhaltiger Heiztechnologie. Die neu eingeführte Luft-Wasser-Wärmepumpe Airflow-M wurde mit dem „Plus X Award“ im Bereich „Sanitär & Klima“ ausgezeichnet – und das gleich in fünf unterschiedlichen Kategorien: High Quality, Design, Funktionalität, Bedienkomfort und Ökologie.

Der Plus X Award ist der weltweit größte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Nur Marken und Produkte, die sich durch herausragende Innovation und Qualität auszeichnen, werden mit diesem Preis geehrt. Produkte mit mindestens einem „Plus X“-Faktor – wie innovative Technologien, außergewöhnliches Design, benutzerfreundliche Konzepte oder ökologische Eigenschaften – können prämiert werden. Eine unabhängige Jury aus Fachleuten aus über 90 Branchen bewertet die besten Produkte und bietet Verbrauchern eine Orientierungshilfe bei der Auswahl nachhaltiger und hochwertiger Lösungen.

Auszeichnung für beste Marken und Produkte

Hargassner freut sich sehr, mit der neu eingeführten Luft-/Wasser-Wärmepumpe Airflow-M im Jahr des 40. Jubiläums ausgezeichnet worden zu sein. Damit zeigen die Biomasse-Pioniere aus Österreich neben ihrer Kompetenz im Biomasse-Heizkesselbereich und hochwertigen thermischen Solarkollektoren nun auch im Wärmepumpen-Sektor auf. Das Unternehmen beschreitet konsequent den Weg hin zum Komplettanbieter für erneuerbare Wärme.

Die Plus X Auszeichnung erfolgte in fünf Bereichen:

High Quality: Langlebigkeit auf höchstem Niveau

Das Gütesiegel High Quality würdigt Produkte, die durch ihre Langlebigkeit, erstklassige Verarbeitung und Zuverlässigkeit überzeugen. Die Hargassner Wärmepumpenreihe Airflow-M erfüllt diese Kriterien in höchstem Maße. Mit präziser Technik und hochwertigen Materialien bietet sie eine zukunftssichere Heizlösung, die langfristige Leistung garantiert.

Prämiertes Design

In der Kategorie Design punktete die Airflow-M mit einer modernen, ansprechenden Optik. Sie fügt sich nahtlos in jede Wohn- oder Arbeitsumgebung ein und kombiniert dabei Funktionalität mit ästhetischem Anspruch. Klare Linien und ein kompaktes Format machen sie nicht nur technisch, sondern auch optisch zur idealen Wahl.

Herausragende Funktionalität

Die Funktionalität der Airflow-M hat die Jury des Plus X Awards ebenfalls überzeugt. Die Wärmepumpe kombiniert fortschrittliche Technologie mit benutzerfreundlichen Features und gewährleistet so eine effiziente Heizleistung für verschiedenste Anforderungen. Mit innovativer Systemintegration und optimierter Wärmeregulierung setzt sie neue Maßstäbe in der Heiztechnik.

Bedienkomfort: Einfach und intuitiv

Moderne Heizsysteme sollen nicht nur leistungsstark, sondern auch einfach zu bedienen sein. Hier glänzt die Airflow-M mit ihrem Bedienkomfort. Intuitive Steuerungselemente und eine benutzerfreundliche Installation sorgen dafür, dass Nutzer die Heizfunktionen mühelos an ihre Bedürfnisse anpassen können.

Ökologie: Nachhaltiges Heizen leicht gemacht

Das Gütesiegel Ökologie hebt die umweltfreundliche und energieeffiziente Technologie der Airflow-M hervor. Durch den Einsatz erneuerbarer Energien und energiesparender Technologien reduziert die Wärmepumpe nicht nur Emissionen, sondern auch die Betriebskosten. Damit ist sie eine verantwortungsvolle Wahl für umweltbewusste Verbraucher, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten möchten.

Mehr dazu: hargassner.com/luft-wasser-waermepumpe/