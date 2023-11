Die Wärmeversorgung ist ein integraler Bestandteil unserer Gesellschaft, der sicherstellt, dass Haushalte, Gewerbe und die Industrie kostenoptimiert beheizt und betrieben werden können. Allerdings steht die Wärmeversorgung bedingt durch den Klimawandel vor erheblichen Herausforderungen. Schließlich soll Deutschland bis 2045 klimaneutral werden – und mehr als ein Drittel des gesamten Energiebedarfs wird laut des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) zum Heizen von Gebäuden verbraucht. Über 80 Prozent der Energie wird dabei noch mit der Verbrennung von fossilen Energieträgern gedeckt. Das muss sich dringend ändern – und um diesen Herausforderungen zu begegnen, sind neue Technologien und Lösungen erforderlich.

Da kommt die Premiere der HEATEXPO, die vom 21. bis 23. November 2023 in Dortmund stattfindet, gerade recht, denn die B2B-Messe bietet eine Plattform für führende Akteure aus den Bereichen Wärmeversorgung, Wärme- und Kälteerzeugung, Infrastruktur, Digitalisierung der Wärme und Entwicklung. Rund 100 renommierte Aussteller präsentieren hier ihre neuen, innovativen Lösungen für die Energiewende.

Vor Ort ist zum Beispiel das dänische Unternehmen Danfoss GmbH Climate Solutions (Danfoss), weltweit bekannt für seine Expertise in der Wärme- und Kältetechnik. Das Portfolio umfasst Wärmepumpen, Lüftungssysteme, Fernwärme- und Warmwassersysteme sowie Thermostatventile.

Auch die GEA Refrigeration Technologies GmbH, eine Tochtergesellschaft der MDAX-notierten GEA Group, präsentiert ein breites Portfolio für industrielle Wärme- und Kälteversorgung. Dazu gehören unter anderem Wärmepumpen für Gebäude, Gewerbe und Industrie sowie Kälteanlagen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Die E.ON Business Solutions GmbH stellt dezentrale, wirtschaftliche und nachhaltige Erzeugungslösungen für Industriestandorte vor. Ihre umfassenden Energielösungen reichen von der Entwicklung und Gestaltung bis zur Lieferung, Finanzierung, Installation und Wartungsdienstleistungen.

Ebenfalls auf der HEATEXPO vertreten ist die Uniper Energy Sales GmbH, die als Teil des globalen Energieunternehmens Uniper maßgeschneiderte Strom- und Erdgaslieferkonzepte entwickelt. Im Angebot sind ingenieurtechnische Dienstleistungen, Ladesäuleninfrastruktur, Speicherkonzepte (Power-to-X) und die Vermarktung erneuerbar erzeugter Energie.

Die Eavor GmbH, führend in innovativen geothermischen Technologien, präsentiert in Dortmund unter anderem ihre Eavor-Loop™-Technologie. Diese bietet eine umweltfreundliche Geothermielösung für flexible Fernwärme und Strom in Deutschland. Die Experten legen dabei großen Wert auf Sicherheit, Skalierbarkeit und kontinuierliche Energieversorgung.

Auf Planung, Bau, Inbetriebnahme und Wartung industrieller Anlagen, wie Wärmekraftwerke, spezialisiert ist die Energieanlagen Greifswald GmbH. Der Industriedienstleister war maßgeblich an der Entwicklung der größten Flusswärmepumpe Deutschlands beteiligt, die im Oktober 2023 in Mannheim im Rahmen des Reallabors „Großwärmepumpen in Fernwärmenetzen“ des BMWK den Betrieb aufgenommen hat. In Dortmund zeigt das Unternehmen neue Ideen aus dem Unternehmensportfolio.

Kälteanlagen, Wärmepumpen und Systemlösungen fertigt und betreut die ENGIE Refrigeration GmbH. Dabei ist das Unternehmen auf wirtschaftliche und energieeffiziente Kälte- und Wärmeerzeugung spezialisiert.

Die isoplus Fernwärmetechnik GmbH, ein führender Hersteller von vorgedämmten Rohrsystemen für Nah- und Fernwärmeversorgung sowie Industrieanlagen, wird dem Fachpublikum in Dortmund die verschiedenen vorgedämmten Rohrsysteme vorstellen, die für Nah- und Fernwärmeversorgung sowie für Industrieanlagen aller Art produziert werden.

Kunststoff- und Polymer-Lösungen für Bereiche wie Wassermanagement, Energieeffizienz und regenerative Energien bietet die REHAU Industries SE & Co. KG an. Das Unternehmen entwickelt zudem hochwertige Heiz- und Kühlsystem-Lösungen weltweit.

Als Anbieter von HLK-Systemen und -Dienstleistungen, präsentiert die Trane Deutschland GmbH in Dortmund Lösungen für Klimatisierung in industriellen Prozessen, mit Anwendungen in Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie, in Rechenzentren sowie der Lebensmittel- und Getränkeproduktion.

Auch Toshiba ist unter den vielen renommierten Ausstellern in Dortmund zu nennen. Das japanische Unternehmen ist nicht nur für die Herstellung elektronischer Geräte bekannt, sondern leistet ebenso einen wichtigen Beitrag im Bereich der Wärmeversorgung. Das Angebot umfasst zum Beispiel hochmoderne Wärmepumpen sowie weitere effiziente Klimasysteme aller Art.

