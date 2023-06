Intelligent, ausdauernd und präzise: testo 570s setzt neue Maßstäbe in der Kälte- und Wärmetechnik. Bild: Testo SE & Co. KGaA

Mit dem testo 570s bringt der Weltmarktführer für Messtechnik die erste smarte Monteurhilfe auf den Markt, die Anomalien selbstständig erkennt und hervorhebt. Damit revolutioniert Testo Langzeitmessungen an Kälte- und Klimaanlagen sowie an Wärmepumpen. Anstelle von langem Suchen, werden Anomalien direkt in der testo Smart App angezeigt. Darüber hinaus verfügt testo 570s über die weltweit längste Standzeit von bis zu 360 Stunden und ist mit A3 und A2L Kältemitteln kompatibel.

Intelligent, ausdauernd und präzise

Gerade bei Langzeitmessungen ist die Fehleranalyse oft mit hohem Zeitaufwand verbunden und dennoch bleiben Anomalien häufig unerkannt. Genau das ändert sich mit der neuen Testo Monteurhilfe. In Kombination mit der testo Smart App werden Messdaten analysiert und in großen Datenmengen zuverlässig Anomalien gefunden. Das schafft bei Anwendern die Gewissheit nichts zu übersehen und spart erheblich Zeit. Zudem garantiert der große Datenspeicher maximale Datensicherheit.

Doch auch für Standardmessungen bietet die Monteurhilfe testo 570s neue Vorteile. Mit dem hybriden System aus Akku und Batterie wird eine bisher einmalige Rekordlaufzeit von 360 Stunden ermöglicht. Zudem wurde die Präzision bei der Druckmessung auf 0,25 % fs erhöht, damit auch bei Anlagen, die mit Niedrigdruck arbeiten, zuverlässige Ergebnisse erzielt werden.

Schnell und einfach ist die Devise

In Zeiten hoher Arbeitsbelastung ist vor allem eins wichtig: Messungen an Kälte- und Klimaanlagen sowie an Wärmepumpen möglichst schnell, einfach und zuverlässig durchführen zu können. Um das zu ermöglichen, hat Testo zahlreiche Funktionen der Monteurhilfe entwickelt, die den Arbeitsalltag von SHK-Profis erleichtern. Angefangen beim großen Display, das alle Messdaten auf einen Blick aufzeigt, den kabellosen Sonden, die sich automatisch mit der Monteurhilfe verbinden, bis hin zu geführten Messmenüs, die sicher ans Ziel bringen. Dazu kommt die testo Smart App, durch die das Konfigurieren, Messen und Dokumentieren bequem und einfach am Smartphone oder Tablet durchgeführt werden kann.

Für jede Herausforderung gewappnet

Bei der Robustheit setzt Testo auf bewährte Qualität. Mit Schutzklasse IP54 kann die Monteurhilfe auch unter schwierigsten Bedingungen zuverlässige Ergebnisse erzielen. Über 90 Kältemittel sind bei der Monteurhilfe hinterlegt, darunter auch Kältemittel der Sicherheitsklassen A3 und A2L.

Sofort startklar mit den praktischen Sets

Das neue testo 570s mit 4-Wege Ventilblock wird in drei praktischen Sets angeboten und ist ab dem 1. Juni 2023 erhältlich.

Mehr Informationen zum Produkt: www.testo.com/de-DE/produkte/570s .