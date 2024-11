Damit unterstreicht das Unternehmen seine Vorreiterrolle bei der Entwicklung innovativer technischer Lösungen in den Bereichen Wärmepumpen-, Lüftungs-, Kälte- und Klimatechnik mit dem Ziel, die CO 2 -Emissionen im Gebäudesektor zu reduzieren. Mit der Einführung der CO 2 VRV setzt Daikin aktiv die EU-Regulierungen zur schrittweisen Reduktion von teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW) um und bietet eine praktische, zukunftsorientierte Lösung für den VRF-Markt.

Unterschiedliche Kältemittel zur Reduzierung der CO 2 -Emissionen

„Die Vielfalt der Anwendungssituationen stellt uns vor unterschiedliche Herausforderungen. Für die Dekarbonisierung des Gebäudesektors brauchen wir daher eine gewisse Flexibilität bei der Wahl der Kältemittel – eine Einheitslösung gibt es nicht“, erklärt Bernard Dehertogh, Deputy General Manager DX bei Daikin Europe N.V. „Unsere Strategie bei Daikin ist es, das für die konkrete Anwendung jeweils optimale Kältemittel zu nutzen. Bei der Auswahl berücksichtigen wir folgende vier Schlüsselfaktoren: Sicherheit, Energieeffizienz, Umweltschutz und Kosten – und das über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Die Einführung des ersten VRV-Systems mit dem Kältemittel CO 2 durch Daikin, ergänzend zur bewährten VRV-Baureihe mit R-32, unterstreicht erneut unser Engagement, die Dekarbonisierung von Gebäuden in Handel und Gewerbe voranzutreiben.“

CO 2 VRV – die Lösung mit niedrigem GWP

Das Kältemittel R-744 (CO 2 ) bietet mehrere Vorteile: CO 2 zählt zu den „natürlichen Kältemitteln“, gehört zur Sicherheitsklasse „Keine Flammenausbreitung“ (A1) nach ISO 817 und hat mit einem GWP (Global Warming Potential) von 1 ein sehr niedriges Treibhauspotenzial.

Die CO 2 VRV überzeugt mit allen typischen Vorteilen der VRV-Technologie: schnelle und einfache Planung und Installation sowie präzise und individuelle Regelungsmöglichkeiten für das Raumklima in verschiedenen Gebäudebereichen, und dies mit sehr kurzen Reaktionszeiten. Die Markteinführung der Eurovent-zertifizierten CO 2 VRV, kombiniert mit dem bewährten Roundflow Kassettengerät von Daikin, markiert einen wichtigen Meilenstein für die Zukunft des VRV/VRF-Marktes in Europa.

„Mit der Erweiterung unseres umfangreichen VRV-Portfolios um innovative CO 2 -Geräte schaffen wir eine breitere Angebotspalette auf dem Markt und legen den Grundstein für zukünftige Entwicklungen“, bekräftigt George Dimou, VRV Product Manager bei Daikin Europe N.V. „Dieses System ist auf gezielte Dekarbonisierungs-Initiativen in Supermärkten und Einzelhandelsgeschäften zugeschnitten und konzentriert sich auf Heiz- und Kühlsysteme, die den Einsatz natürlicher Kältemittel erfordern.“

Die neue CO 2 VRV von Daikin wird ab April 2025 verfügbar sein.

VRV – bewährte Technologie mit hervorragender CO 2 -Bilanz

Die VRF/VRV-Technologie hat seit ihrer Erfindung durch Daikin im Jahr 1982 maßgeblich dazu beigetragen, CO 2 -Emissionen im Vergleich zu Heizungssystemen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, zu reduzieren. Mit den beiden Kältemittel-Optionen R-32 und CO 2 deckt Daikin nahezu alle Anwendungssituationen ab und unterstützt dadurch aktiv die Dekarbonisierung von Gebäuden. Die Entscheidung des Endkunden[1] für eines der beiden Kältemittel hängt in der Regel davon ab, welche Prioritäten den Auswahlkriterien – wie zum Beispiel Effizienz, ökologischer Fußabdruck, Lebenszyklus-CO 2 -Bilanz, Kosten und GWP – zugesprochen werden.

George Dimou merkt an: „Wir engagieren uns intensiv für die Weiterentwicklung der VRV-Systeme, um Lösungen für alle Arten von Handels- und Gewerbegebäuden zu bieten. Dabei stehen Energieeffizienz, GWP sowie aktuelle gesetzliche Anforderungen und Bauvorschriften im Mittelpunkt. Die Einführung der CO 2 VRV ist ein weiterer Schritt in Richtung Lösungen mit verbesserter CO 2 -Bilanz über die gesamte Lebensdauer hinweg. Bereits jetzt schulen wir unser Partnernetzwerk, um den Einsatz der neuen Technologie zu fördern und unsere umfassende Produktpalette zu erweitern. Unser Ziel ist es, das vorhandene Wissen aller Akteure in diesem Bereich und ihre Kompetenzen für zukunftssichere Lösungen zu erweitern.“

Informationen zur F-Gase-Verordnung und Daikins Sichtweise auf das Thema Kältemittel finden Sie hier: www.daikin.de/de_de/gewerblich/kaeltemittel---f-gase-verordnung.html