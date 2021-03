Das Sonderprogramm Startup@ISHdigital für junge Gründer wurde zur diesjährige ISH weiter ausgebaut. Während der gesamten Messedauer vom 22. bis 26. März 2021 können innovative Startups einem internationalen Fachpublikum ihre technologischen Ideen und Geschäftskonzepte vorstellen. Im Vergleich zur vorherigen ISH konnte die Zahl der teilnehmenden Startups weiter gesteigert werden. Aktuell haben sich 30 Startups angemeldet.

Kerstin Vogt, Geschäftsführerin der VdZ, sagt: „Unser Startup@ISH-Programm stößt bei jungen Gründern auf großes Interesse, das zeigen die Anmeldungen. Eine Woche vor Beginn der ISH liegt die Anzahl der teilnehmenden Startups bereits höher als 2019. Das passgenaue Rahmenprogramm und die Tatsache, dass die ISH in diesem Jahr rein virtuell stattfindet, scheint bei digital affinen Startups sehr gut anzukommen. Die Nachfrage seitens der Startups ist so groß, dass wir zwei zusätzliche Pitch-Sessions in unser Programm aufgenommen haben, eine hervorragende Ausgangslage so kurz vor der Messe.“

Das gemeinsam mit der Messe Frankfurt konzipierte Sonderprogramm Startup@ISHdigital rückt die Innovationsstärke von Gründern in der Gebäudetechnikbranche in das internationale Rampenlicht. Für Einsteiger bietet die Reihe „How to Startup“ einen kurzweiligen, spannenden Einblick in die Welt der Startups. Technologie- und Digitalisierungsbegeisterte können in den „Startup-Talks“ live dabei sein, wenn Gründer, Branchenvertreter und externe Experten zu den Top-Themen der ISH wie Greentech, Wasserstoff, Blockchain, „grünes“ Raumklima und New Bathroom aus einer neuen Perspektive diskutieren. Zudem gibt es ein Talk-Special auf der Handwerkerbühne. In den „Startup-Pitches“ stellen Startups ihre Innovationen vor. Investoren oder strategische Partner auf der Suche nach neuen Ideen und Kooperationen sind hier genau richtig. Beim „Speeddating“ können Gründer und Branchenplayer ihre Netzwerke ausbauen und interessante Kontakte vertiefen.

„Mit Startup@ISHdigital rücken wir die Innovationsstärke von Gründern der Gebäudetechnikbranche ins internationale Rampenlicht. Unser Ziel ist es, Kontaktaufnahmen zwischen Startups und Unternehmen anzustoßen, bereits existierende Netzwerke zu verstetigen und zu vergrößern sowie das Wissen über Startups in der Branche zu erweitern“, erläutert Dr. Michael Pietsch, Präsident der VdZ.