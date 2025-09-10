CONTI+ Innovation: Die Hybrid-Küchenarmaturen CONTI+ salina KS10 und KS30 verfügen über einen elektronisch programmierbaren 300° Sensoraktivierungsbereich. Foto | Copyright: CONTI+
Innovation für die Küche: CONTI+ salina Hybrid-Küchenarmaturen für Hoch- und Niederdruck

Mit der Serie CONTI+ salina hat der Armaturenhersteller aus Wettenberg zwei Hybrid-Küchenarmaturen entwickelt, die durch innovative Funktionen punkten. Besonders praktisch ist der elektronisch programmierbare 300° Sensoraktivierungsbereich.

Die Einstellung lässt sich gradgenau über das Touch-Bedienfeld im Sensorring direkt unterhalb des Auslaufs vornehmen. Eine Programmierung über eine extra Fernbedienung oder gar ein aufwendiges Auseinanderbauen der Armatur, wie es bei herkömmlichen Produkten oftmals der Fall ist, entfällt. Der einstellbare Schwenkbereich bietet zudem ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit: Da der Wasserfluss über den IR-Sensor nur ausgelöst werden kann, wenn sich der Auslauf in dem programmierten Bereich befindet, ist eine versehentliche Aktivierung nicht möglich. Die Bedienung der CONTI+ salina erfolgt entweder berührungslos über den Infrarot-Sensor oder manuell über den ergonomisch geformten Hebel. Der hohe, schwenkbare C-Auslauf ermöglicht das Befüllen auch von großen Töpfen. Der im Auslauf integrierte Sensor schwenkt bei jeder Drehung mit und sorgt dadurch für einen besonders präzise Auslösung des Wasserflusses.

Hochdruck- und Niederdruck-Varianten für unterschiedliche Anforderungen

Die Küchenarmaturen sind sowohl als Hochdruck-Variante (CONTI+ salina KS10) als auch als Niederdruck-Variante (CONTI+ salina KS30) erhältlich. Für Küchen, in denen kein zentraler Warmwasseranschluss vorhanden ist und ein druckloser Warmwasserspeicher genutzt wird, bietet sich die Variante KS30 für Niederdruck an. Sie ist auf die speziellen technischen Anforderungen eines offenen Systems der Warmwasserbereitung abgestimmt.

Starker Strahl, sanfte Landung

CONTI+ hat die salina Küchenarmaturen zusätzlich mit einem Soft Jet Perlator ausgestattet. Durch einen im Strahlregler integrierten Dämpfer steigt die Durchflussmenge so gleichmäßig an, dass der Wasserstrahl selbst bei großer Fallhöhe nahezu spritzfrei bleibt und weich auf die Beckenoberfläche auftrifft. So lassen sich Gläser, Tassen und Töpfe angenehm und ohne Spritzen befüllen.

Vereinfachte Installation

Auch beim Einbau überzeugen die CONTI+ salina Küchenarmaturen. Dank der extra breiten Befestigungsmutter lassen sie sich ganz einfach per Hand feststellen. Ein aufwendiges Herumhantieren mit dem Steckschlüssel unter der Arbeitsfläche entfällt. Die Armaturen sind für die Installation auf Küchenarbeitsplatten bis zu einer Stärke von maximal 55 mm geeignet.

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
Hauptstr. 98
35435 Wettenberg
Deutschland
Telefon:  +49 641 98221 0
www.conti.plus
