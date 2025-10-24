Innenwinkel sind Befestigungselemente, die das Duschkabinenglas mit der Wand verbinden. Sie sind außerhalb der Kabine angebracht und können nur an absolut geraden Wänden montiert werden (Dichtungsprofile können nicht verwendet werden). Sie kommen zum Einsatz, wenn die Duschkabinenwand so nah wie möglich an der Wand montiert oder die Nischenbreite so weit wie möglich ausgenutzt werden sollte.

Die Serie TRAVE RL wird standardmäßig mit Innenwinkel montiert, bei der Serie NIESTE sind sie optional bestellbar.