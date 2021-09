Pressemeldung

Die Initiative Holzwärme ist heute mit ihrer Web[1]site online gegangen. Unter www.holzwaerme.info finden Besucher beispielsweise in einem Factsheet alles Wissenswerte rund um den Energieträger Holz im Wärme[1]markt. Neben Informationen zum Wirtschaftsfaktor Wald, zu aktuellen politischen Positionen der Initiative und zu effizienten Technologien zur Holznutzung beinhaltet die Website unter anderem auch Empfehlungen an die Politik. „Für die Zielerreichung des Green Deals müssen wir alle energetischen Register ziehen und besonders die großen Potenziale der nachhaltigen Holzwärme nutzen“, so Andreas Lücke, Koordi[1]nator der Initiative Holzwärme und Senior Expert im Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH). „Die Energie-, Wirtschafts- und Klimaschutzpolitik soll die vielen Vorteile der heimischen Ressource Holzwärme für die Erreichung der Klima[1]schutzziele nutzen. Diese kann einen annähernd so hohen Beitrag für den Klimaschutz leisten wie die Windenergie“, so Lücke.



Holzwärme: Wichtiger Baustein für die Wärmewende

Ca. 13 Prozent des Endenergieverbrauchs des deutschen Wärmemarktes decken die erneuerbaren Energien ab. Rund 65 Prozent (120 TWh) davon lassen sich der Holzenergie zurechnen. Damit trägt sie etwa fünf Prozent zum gesamten deutschen Endenergieverbrauch bei. Zudem sichert die Holzenergie in Deutschland in einer Wertschöpfungskette vom Energieträger über den Handel, das Handwerk bis zu den Herstellern der Feuerungstechnik rund 45.000 Arbeitsplätze. Sie basiert zum über[1]wiegenden Teil auf der Nutzung von Resthölzern, die bei der Holzernte oder im Sägewerk anfallen. Zudem wächst der deutsche Wald netto jährlich um 1 bis 3 Prozent, so dass eine nachhaltige Bewirtschaftung auch für die stetige CO2-Senke gewährleistet ist.



Über die Initiative Holzwärme:

Die Initiative Holzwärme wird von neun Verbänden und Institutionen aus dem Be[1]reich der Holzenergie und der Holzwärme getragen. Die Schirmherrschaft übernimmt Thomas Bareiß, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium.

Die Initiative Holzwärme beteiligt sich am energiepolitischen Diskurs über den Bei[1]trag der nachhaltigen und heimischen Ressource Holz und deren Beitrag zum Klimaschutz.



Die Partner der Initiative Holzwärme:

· Bundesverband Bioenergie e. V. (BBE)

· Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks (ZIV)

· Deutscher Energieholz- und Pellet-Verband e. V. (DEPV)

· Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e. V. (DeSH)

· Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR)

· GesamtVerband OfenBau e. V. (GVOB, vormals AdK)

· Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e. V. (HKI)

· Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)

· Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e. V. (BDH).