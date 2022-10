Die Temperaturen purzeln und gemütliches Einkuscheln zu Hause steht wieder mehr auf der To-Do-Liste. Neben Decken, Wollsocken und Co. bieten vor allem Infrarotpaneele wohltuende Wärme und beeinflussen zudem positiv unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit.

Der Platzbedarf für Infrarot Zuhause ist minimal: repaBAD Infrarotpaneele schmiegen sich an die Wand und lassen sich platzsparend in Dusche, Dampfbad, Bad oder in den Livingbereich einbauen. Sie sorgen für einen wohltuenden, wärmenden Rückzugsort in den eigenen vier Wänden. Die Paneele können entweder direkt in die Wand eingebaut oder vor die Wand wie ein Bilderahmen montiert werden.

Infrarot-Therapie arbeitet mit Tiefenwärme. Dabei transportiert unser Blut die freigesetzte Wärme im gesamten Körper bis in die Extremitäten. Durch den Anstieg der Körpertemperatur weitet sich das Kapillarsystem und der Stoffwechsel wird aktiviert. „Eine regelmäßige Infrarotanwendung kann sich positiv auf die Gesundheit auswirken und das Immunsystem ankurbeln. Zudem kann die Muskulatur stärker durchblutet und Verspannungen sowie lokale Blockaden gelöst werden“, so Physiotherapeut Benjamin Hirth, Altbach.

Pünktlich zum Start der kühleren Jahreszeit startet repaBAD die Infrarot­Wohlfühl-Aktion. Vom 30.09. - 31.12.2022 erhalten alle Partner einen Rabatt von 10 % auf jedes bestellte Infrarotpaneel.

Noch kein repaBAD Partner? Dann gleich Kontakt aufnehmen: www.repabad.Com/#contact