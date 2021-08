Pressemeldung

Viele Innengeräte von Daikin wie die Daikin Comfora werden in Kombination mit Multi-Split Geräten im Rahmen der BEG EM gefördert. © Daikin

Seit 1. Juli 2021 gibt es Änderungen bei der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Im Rahmen des Web-Seminars DAIKEYNOTE #19 erhalten Sie vom Daikin Experten Darius Debski umfassende Informationen dazu, was sich im Förderprogramm verändert hat, welche neuen Kombinationsmöglichkeiten an Innengeräten im Rahmen der Einzelmaßnahmen (BEG EM) jetzt möglich sind und wie Sie diese richtig beantragen. Seien Sie dabei und besuchen Sie am Freitag, 13.08.21 um 10.00 Uhr das Online-Seminar auf dem DAIKIN Germany YouTube Kanal.

Das größte förderfähige Produktportfolio wird noch größer

Durch die Änderungen bei der BEG EM wurde die Förderung von Luft-Luft-Wärmepumpen vereinfacht und um nicht gelistete Gerätekombinationen erweitert – mit dem Vorteil: Die Auswahl an förderfähigen Kombinationen für Multisplit, Sky Air Twin-, Tripple- und Doppel-Twin vergrößert sich. Split-Klima-Innengeräte wie Daikin Stylish und Daikin Comfora werden beispielsweise nun ebenfalls bezuschusst.

Umfassende BEG Expertise

Daikin hat sich in den letzten Monaten bei Partnern und Kunden als kompetenter BEG Spezialist etabliert. Der Technologieführer berät interessierte Bauherren und Immobilienbesitzer, installierende Betriebe sowie Energieeffizienzexperten, Planer und Architekten. Der Technologieführer bietet ein umfangreiches Service-Angebot zur BEG. Erste Anlaufstelle: Die Landingpage www.daikin.de/foerderung. Außerdem wurde unter 0800 7241995 ein kostenloses Daikin BEG-Infotelefon eingerichtet.

Darüber hinaus bietet Daikin im Rahmen der virtuellen Vortragsreihe DAIKEYNOTE eine Reihe von Informationen zur BEG und weiteren spannenden und innovativen Themen aus dem Bereich der Klima- Kälte- und Heizungstechnologie an. Eine Übersicht über alle Daikin Web-Seminare finden Sie hier: DAIKEYNOTE | Daikin