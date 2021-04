Ganz gleich, ob Schulsporthalle, Krankenhaus, Fußballstadion, Campingplatz oder 5-Sterne-Hotel: CONTI+ hat für jeden Einsatzbereich und jede Anforderung im Neubau und Sanierungsbereich die optimale Lösung. Erstmals hat das Unternehmen nun das Sortiment für Duschraumlösungen für den öffentlichen, halb-öffentlichen und gewerblichen Bereich in einer umfassenden Broschüre zusammengefasst. Entstanden ist ein 104 Seiten starkes Kompendium, das neben den Produkt- und technischen Informationen auch die unterschiedlichen Anwendungsbereiche zeigt. Spannende Referenzen, in denen bereits CONTI+ Produkte eingebaut sind, runden das Nachschlagewerk für Planer, Großhandel und Fachhandwerker ab. Hierzu Andrea Heiner-Kruckas, Marketingleitung und Mitglied der Geschäftsleitung bei der CONTI Sanitärarmaturen GmbH: „Da die Ausstattung von Duschräumen seit über 45 Jahren zu unseren Kernkompetenzen gehört, war es an der Zeit, unseren Kunden nicht nur die entsprechenden Produkte komprimiert in einer Broschüre zu zeigen, sondern auch Inspirationen zu liefern, wo diese optimal eingesetzt werden können. In der neuen Broschüre „CONTI+ Duschraumlösungen“ bilden wir die gesamte Bandbreite unseres Sortiments ab, vom Standardmodell für den Preiseinstiegsbereich bis zum CNX Wassermanagement-kompatiblen Duschpaneel für höchste Ansprüche.“

Die neue Broschüre „CONTI+ Duschraumlösungen“ steht ab sofort hier zum Download bereit. Sie möchten eine gedruckte Ausgabe? Dann wenden Sie sich bitte an Ihren CONTI+ Vertriebsmitarbeiter.