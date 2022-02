Pressemeldung

Mit wenigen Elementen lässt sich der Industrial Style perfekt in das Bad integrieren. Zum Beispiel mit passenden Waschtischen oder Badewannen auf markanten Stahlgestellen, kleinen Accessoires oder einer charakteristischen Duschkabine von HÜPPE können Sie diesen Look gekonnt inszenieren. In Erinnerung an alte Fabrikhallen werden bei diesem Einrichtungsstil unverputzte Wände und Oberflächen aus Stahl mit unbehandelten Hölzern kombiniert. Dazu: abgenutzte Vintage-Ledermöbel und Sessel, die eine coole Loft-Atmosphäre erzeugen. Der Wohnraum ist im Bad angekommen und mit ihm der Trend zum Industrial Style.

Bei der Black Edition sind sämtliche Bauteile der Duschkabinen in sattem Schwarz matt lackiert, mit dem die Industriekultur, Kraft sowie starke Kontraste widergespiegelt werden. Durch die Paarung von puristischen Formen mit den kräftigen Schwarztönen verleiht HÜPPE der Dusche sowie dem gesamten Badezimmer ein unvergessliches Erscheinungsbild.

Sammeln Sie hier noch mehr Eindrücke zur HÜPPE Black Edition