Pressemeldung

Mit wenigen Elementen lässt sich der Industrial Style perfekt in jedes Bad integrieren. Zum Beispiel mit passenden Waschtischen, kleinen Accessoires und einer charakteristischen Duschkabine von HÜPPE. Bei der Black Edition sind sämtliche Bauteile der Duschkabinen in sattem Schwarz matt lackiert, denn Schwarz steht für Industriekultur, Kraft und starke Kontraste. Es gibt den Elementen eine besondere Bedeutung. Für den echten Vintage-Charakter im Bad dürfen auch gedeckte sowie erdige Töne nicht fehlen. Relevante Elemente sind dunkles oder helles Braun, Orange, Rostrot, aber auch Pastelltöne in Grün, Blau oder Rosé finden häufig im Interior Design Verwendung.

Erfahren Sie hier mehr zum Trend Black Edition