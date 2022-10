Damit ein Bad zur perfekten Wohlfühloase wird, müssen SHK-Profis Einiges beachten. Das harmonische Zusammenspiel aller Elemente für einen Look „Wie aus einem Guss“ wird für den anspruchsvollen Kunden immer wichtiger. Dazu gehören auch Badezimmer-Armaturen in konsequentem Design. Der Badexperte HSK hat sein Shower & Co!-Sortiment um eine moderne und hochwertige Armaturenserie ergänzt. So können Fachhandwerker jetzt noch gezielter auf Kundenwünsche eingehen.

Lange Zeit war das Bad Weiß und die Armaturen meist in Chrom. In den letzten Jahren zog immer mehr Farbe in die Bäder ein. Sei es durch neue Wandverkleidungssysteme, Duschkabinen oder jetzt ganz neu Armaturen. Die kommende Herausforderung für den SHK-Profi wird es sein, alles im Bad perfekt aufeinander abzustimmen. Ideal ist es, wenn der Fachhandwerker bei einem Hersteller alles aus einer Hand im gleichen Look bekommen kann. HSK Duschkabinenbau bietet hier für alle Bereiche die perfekte Lösung an.

Farbtrends

HSK Duschkabinenbau bietet bereits verschiedene Duschkabinenserien in vielfältigen Profilfarben an, um ein Bad schön mit stimmigen Akzenten einzurichten. Mit der neuen Armaturenserie AquaXPro bieten sich nun mehr Kombinationsmöglichkeiten: Klassische Formen vereint mit zuverlässiger und moderner Technik sowie zeitlosem Design versprechen hohen Duschkomfort. In den aktuellen Farben Chrom oder Gunmetal gebürstet rundet sie die Badgestaltung perfekt ab. Der SHK-Profi kann so seinen Kunden schnell und einfach die beste Kombination anbieten.

Pures Duschvergnügen

Das Shower-Set AquaXPro 200 Thermostat überzeugt in vielerlei Hinsicht: Die Wasserregulierung wird über innovative Gleitregler gesteuert. So ist auch ein Dualbetrieb von Hand- und Kopfbrause möglich. Für mehr Bedienkomfort sind alle Funktionselemente mit einer Rändelstruktur gripoptimiert und punkten durch eine edle und moderne Optik. Die zuverlässige und hochwertige Technik des modernen Sicherheitsthermostats, wie beispielsweise der Rückflussverhinderer, die 38-Grad-Sperre und die Kaltwasser-Ausfallsicherung machen das Duschvergnügen mit dem AquaXPro 200 Thermostat besonders sicher. Ebenso ist die Möglichkeit der thermischen Desinfektion gegeben. Eine weitere Besonderheit ist die integrierte Echtglasablage in den Maßen 35 x 11 cm, welche eine großzügige Abstellmöglichkeit für Duschutensilien bietet. Beide Oberflächenfarben des Shower-Sets sind mit passenden Akzenten gepaart: Das AquaXPro in Gunmetal gebürstet ist mit schwarzer Echtglasablage sowie Brauseflächen der Kopf- und Handbrause verfügbar, analog dazu verhält es sich in Chrom kombiniert mit Weiß. Die 25 cm große, runde AquaXPro Kopfbrause mit konkaver Brausefläche hüllt den gesamten Körper in das wohltuende Duschwasser. Sie lässt sich individuell in der Höhe justieren und schwenken. Optional können aber auch verschiedene Kopfbrausen in unterschiedlichen Größen gewählt werden. Die runde AquaXPro Designhandbrause sorgt mit den drei verschiedenen Strahlarten Rain, SoftRain und Massage für ein besonderes Wellnessgefühl in jedem Zuhause. Praktisch für den Nutzer: Anti-Kalk-Noppen vereinfachen die Reinigung der Brausen, dank beidseitiger Verdrehsicherung bleibt der Brauseschlauch auch langfristig in Form. Auch hier bietet HSK Duschkabinenbau den SHK-Profis eine leichte und einfache Montage der Armaturen mithilfe des Montagezubehörs. Darüber hinaus sind alle Sicht- und Funktionsteile in unter zehn Minuten austauschbar. Alle Produktbeschreibungen und Montagehilfen finden sich online auch im HSK Partnerbereich wieder.

Waschtischarmatur als perfekte Ergänzung

Um das Bad perfekt abzurunden darf eine zum Shower-Set passende Waschtischarmatur nicht fehlen: Der moderne Waschtisch-Einhebelmischer AquaXPro ist ebenfalls in den Farben Chrom oder Gunmetal gebürstet erhältlich. Die platzsparende L-Form erlaubt eine Schwenkbarkeit des Auslaufs um 360°. Dies ermöglicht einen höheren Bedienkomfort und bietet mehr Bewegungsfreiheit. Die gerändelte Grifffläche des Einhebelmischers sorgt für eine bessere Haptik auch mit nassen Fingern. Dank der neuen, schnelleren und verdrehsicheren Befestigungstechnik geht die Montage noch einfacher von der Hand.

Für mehr Hygiene im Bad ist die berührungslose Waschtischarmatur der Serie AquaXPro mit einem Infrarotsensor erhältlich. Die in Chrom gehaltenen Armatur inkl. weißem Glaspaneel stellt die Wassertemperatur mittels Batteriebetrieb digital dar. Zudem kann über einen zusätzlichen Tastensensor die Wasserlaufzeit der Armatur verlängert werden.