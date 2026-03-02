Durchdachte Designs und abgestimmte Trendfarben gewinnen im Bad zunehmend an Bedeutung. Das zeigt sich auch bei der Vielfalt an Farben und Oberflächen von Armaturen – bis hin zur WC-Betätigungsplatte im passenden Stil. Mit der neuen Möglichkeit zur individuellen Oberflächengestaltung bietet Geberit Sanitärprofis ein starkes Argument für designaffine Kunden: Die Geberit Sigma40 Betätigungsplatte und die Urinalsteuerung Typ 40 lassen sich jetzt kundenspezifisch genau auf die Farben und Oberflächen der Armaturen führender Hersteller anpassen. Die Betätigungsplatte auf Maß ist als Einzelanfertigung oder in der gewünschten Losgröße ab 01.04.2026 bestellbar.

Geberit bietet nun noch mehr Möglichkeiten für eine harmonische Badgestaltung, passend zum individuellen Baddesign des Kunden. Die Oberfläche der Sigma40 Betätigungsplatte kann auf Farben und Oberflächen der Armaturen von 16 führenden Herstellern abgestimmt werden, wie zum Beispiel Dornbracht, Gessi, Grohe, Hansgrohe/Axor, Fantini oder Vola.

Der Katalog umfasst insgesamt mehr als 50 metallische Oberflächen und Sonderfarben, darunter zum Beispiel die Farbfamilien Schwarzchrom, Edelstahl, Messing, Bronze oder Platin. Auch die Geberit Typ 40 Urinalsteuerung, die optisch mit der Sigma40 harmoniert, ist in diesen Ausführungen erhältlich. Für die passende Auswahl stellt Geberit einen Farbfächer bereit.

Flexibilität für jedes Projekt

Die große Auswahl an kundenspezifischen Oberflächen und Farben eignet sich besonders für das Projektgeschäft mit klaren Designvorgaben, und bietet auch zahlreiche Optionen für private Bäder. Geberit fertigt für jedes Bau- oder Sanierungsvorhaben die benötigte Losgröße, beginnend mit nur einem Stück an. Dieses Angebot steht nicht nur Profis, sondern auch Endkunden zur Verfügung.

Die Sigma40: Leicht, schlank und designstark

Die Geberit Sigma40 Betätigungsplatte ist besonders für designaffine Kunden interessant. Ihre schlichte Eleganz, kombiniert mit hochwertigen Materialien, verleiht dem Bad eine edle Note. Sie zeichnet sich durch ihr schlankes Panoramaformat aus und überzeugt mit ihrer Tiefe von lediglich vier Millimetern. Dadurch wirkt sie leicht und dezent. Sie ist in zwei Varianten erhältlich: mit runden Tasten und mit eckigen Tasten. Die verwendeten Materialien sind haltbar und reinigungsfreundlich. So lassen sich dank der flachen, glatten Tasten Schmutz und Fingerabdrücke einfach entfernen. Im Zusammenspiel mit der Geberit Unterputz-Spültechnik besitzt die Sigma40 Betätigungsplatte zudem einen guten Druckpunkt für die bewährte Zwei-Mengen-Spülauslösung. Durch das Geberit Klicksystem ist die werkzeugarme Montage trotz der schlanken Maße genauso unkompliziert wie bei allen anderen Geberit Betätigungsplatten.

Große Farbauswahl auch in der Standardausführung

Neben den kundenspezifischen Sonderanfertigungen sind die Geberit Sigma40 und Typ 40 auch standardmäßig in eleganten Farbtönen und hochwertigen Materialien verfügbar. Aus gebürstetem Metall stehen die Farbtöne Nickel, Edelstahl, messingfarben, rotgold und schwarzchrom zur Auswahl. In lackiertem Metall gibt es die Farben weiß matt und schwarz matt. Des Weiteren sind die Sigma40 und die Urinalsteuerung Typ 40 auch mit Glasoberfläche in den Tönen weiß, sandgrau, lava und schwarz erhältlich.