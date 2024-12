Matthias Alber plant für seine Kunden seit vielen Jahren erfolgreich Bäder. Wenn Interessierte zu ihm in die Badausstellung kommen, dann ist der erfahrene Badexperte in seinem Element. Er stellt die richtigen Fragen und kennt bestens die passenden Produkte am Markt. So gestaltet er mit viel Fingerspitzengefühl das für seine Kunden persönliche Traumbad.

Das aktuelle Projekt, eine Herzensangelegenheit. Denn bei diesem ging es um die Sanierung seines eigenen Badezimmers. Die Albers wünschten sich ein großzügiges, ansprechendes und gleichzeitig barrierefreies Wohlfühlbad. Der Blick auf die Umsetzung zeigt: Absolut gelungen! „Die Repabad Waschtischanlage und der Whirlpool sind in unserem Bad der absolute Knüller. Meine Frau und ich sind uns einig, wir würden alles sofort wieder so machen“, bringt es Matthias Alber auf den Punkt.

Fotos: repaBAD

Aber jetzt von Beginn an: In der 25 Jahre alten Penthouse Wohnung sollte das Badezimmer saniert werden. Bei der Badplanung war es Familie Alber wichtig, ein helles, barrierefreies Bad zu schaffen, das von zwei Personen bequem gleichzeitig genutzt werden kann, ergonomisch durchdacht und reinigungsfreundlich. Zudem war es dem Badplaner wichtig, zeitlose und langlebige Badprodukte einzubauen sowie eine ansprechende Badbeleuchtung, die den unterschiedlichen täglichen Anforderungen gerecht wird. Als Sanitärpartner arbeitet Alber seit vielen Jahren erfolgreich mit Repabad zusammen. Der frühere Firmeninhaber jetzt Projektleiter bei Alber GmbH bad & heizung schätzt die hochwertige Qualität der Produkte, die konkurrenzlose Optik sowie den ausgezeichnet funktionierenden Kundendienst und Service. „Wir nutzen die kurzen Wege, von Filderstadt nach Wendlingen ist es nur ein Katzensprung. Unseren Kunden empfehlen wir, sich umfassend in der Repabad Badausstellung beraten zu lassen, um die Produkte selbst zu erleben und sich ein eigenes Bild zu machen. Diesen Service haben wir für unser eigenes Projekt kurzerhand selbst in Anspruch genommen“, fügt Matthias Alber lachend an.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Entstanden ist ein geräumiges, helles Bad. Warme Brauntöne und stimmungsvolles Licht laden zum Wohlfühlen ein. Die großzügige auf Maß gefertigte Waschtischanlage bietet viel Platz und Stauraum, um sich auch bei Doppelnutzung aus dem Weg zu gehen.

Fotos: repaBAD

Die Waschtischplatte aus Mineralwerkstoff beheimatet zwei integrierte Becken und wurde passgenau auf den Badunterschrank mit zwei Schubladen-Auszügen aufgesetzt. Die Whirlpool Badewanne lädt zum gemütlichen Sprudelbad gerne auch zu zweit ein. Massagestärke, -art sowie die Intervalle des Champagnersystems lassen sich individuell einstellen. Das Farblicht-System bringt das Badewasser zum Leuchten und der eingebaute Bluetooth Receiver inklusive Lautsprechern nutzt die Badewanne als Klangkörper und macht das Whirlpool-Erlebnis vollkommen. Selbstverständlich punktet die Whirlwanne mit den von Repabad vorgegebenen hohen Hygienestandards und erfüllt die in Deutschland und der Schweiz geltenden Schallnormen. Zum Verkleiden der Wanne haben die Wellness-Fans sich für einen Poolwannenkasten entschieden. Dieser kann rund um komplett geöffnet werden, so dass die Whirlpooltechnik im Revisionsfall jederzeit zugänglich ist.

Fotos: repaBAD

Matthias Alber zieht Resümee, „als Spezialist für schlüsselfertige Badsanierung zum Festpreis im gehobenen Segment war und ist uns immer wichtig, unseren Kunden langlebige Produkte mit herausragender Ästhetik und hoher Qualität anzubieten und einzubauen. Repabad als langjähriger Geschäftspartner ist für uns immer schon erste Wahl. Wir setzen, wie in unserer Firmenphilosophie verankert, auf Regionalität und Nachhaltigkeit, da ist die Nähe zu unserm Standort ein unschlagbares Argument. Und so kam Repabad selbstverständlich auch in unserem eigenen Bad zum Einsatz. Wir sind rundum zufrieden!“

Noch mehr Infos