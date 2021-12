Pressemeldung

Persönlicher Duschtraum: Die exklusive Duschkabine PASA von Kermi wurde über KermiEXTRA individuell gestaltet und angepasst an die baulichen Gegebenheiten fügt sie sich perfekt in das Badezimmer ein.

Kermi bietet ein umfassendes Duschkabinenprogramm an. Falls das aber einmal nicht reichen sollte, besteht die Möglichkeit, sich die Duschkabine über KermiEXTRA nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Farbige Oberflächen, sandgestrahlte Dekorgläser, integrierte Spiegelflächen, alle denkbaren Kombinationen von Profilen, Beschlägen, Stabilisierungen und Griffen aus dem umfangreichen Kermi Sortiment sind möglich. Auch für spezielle Einbausituationen wie z.B. ein besonderer Ausschnitt oder Schräge in der Duschkabine oder im Duschplatz, die sich aufgrund der räumlichen Situation im Badezimmer ergeben, bietet Kermi technische Sonderlösungen, die nahezu jede Badsituation abdecken.



Eine maßgeschneiderte und auf den persönlichen Geschmack abgestimmte Duschlösung zeigt Kermi mit der abgebildeten KermiEXTRA-Version der Duschkabine PASA. PASA steht für puristisches, ausdrucksstarkes Design und hochklassige Funktionalität und das kommt auch als individuell über den Sonderservice gestaltete XXL-Lösung hervorragend zur Geltung. Auf Wunsch wurde diese mit einer waagrechten Griffversion ausgestattet. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten, wie zum Beispiel der integrierten Sitzbank oder der Deckenleiste, erfolgten individuelle Glasanpassungen. Besonderes Highlight ist das sequentielle Spiegelglas, denn so hat man gleich einen Ganzkörperspiegel mit inklusive.

Auch beim Duschplatz ist hier aufgrund der Sitzbank eine Maßanfertigung notwendig. Das System ist sehr variabel einsetzbar und bauseitig einfach anpassbar an die verschiedenen Gegebenheiten. Spezielle Sonderanfertigungen werden bereits werkseitig erstellt, der einfache Zuschnitt kann aber auch genauso auf der Baustelle erfolgen.