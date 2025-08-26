Der modulare Aufbau von HÜPPE Sphere macht es denkbar einfach, die persönliche Traumdusche zusammenzustellen.

Hilfreich einfacher durch den Konfigurator: www.hueppe.com/innovationen/new-era/hueppe-sphere-konfigurator/

Mit HÜPPE Sphere wird der Duschplatz zu einem integralen Gestaltungselement in der Architektur des Wohnens, das ganz neue Ansätze für die Modellierung des Raumlayouts ermöglicht.

Wie funktioniert der Konfigurator?

🛠️ Schritt 1: Platzierung im Raum

Bestimmen Sie Wand- oder Ecklösung, Abmaße des Duschplatzes, Art der Installation und Materialkombinationen.

💡 Schritt 2: Funktionen für mehr Komfort

Wählen Sie aus einer Vielzahl von intelligenten Funktionen wie Licht, Stauraum und Ablageflächen.

🎨 Schritt 3: Material- und Farbkombination

Gestalten Sie Ihre individuelle Lösung durch verschiedene Material- und Farbkombinationen für Profil, Trennwände und Möbelfronten.

