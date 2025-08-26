In 3 Schritten HÜPPE Sphere konfigurieren.
Hilfreich einfacher durch den Konfigurator: www.hueppe.com/innovationen/new-era/hueppe-sphere-konfigurator/
Mit HÜPPE Sphere wird der Duschplatz zu einem integralen Gestaltungselement in der Architektur des Wohnens, das ganz neue Ansätze für die Modellierung des Raumlayouts ermöglicht.
Wie funktioniert der Konfigurator?
🛠️ Schritt 1: Platzierung im Raum
Bestimmen Sie Wand- oder Ecklösung, Abmaße des Duschplatzes, Art der Installation und Materialkombinationen.
💡 Schritt 2: Funktionen für mehr Komfort
Wählen Sie aus einer Vielzahl von intelligenten Funktionen wie Licht, Stauraum und Ablageflächen.
🎨 Schritt 3: Material- und Farbkombination
Gestalten Sie Ihre individuelle Lösung durch verschiedene Material- und Farbkombinationen für Profil, Trennwände und Möbelfronten.
