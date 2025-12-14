„Die imm cologne 2026 ist klar auf effizientes Sourcing und marktreife Lösungen ausgerichtet. Die bereits bestätigte internationale Beteiligung zeigt, wie stark Köln als Handelsplatz wahrgenommen wird. Unser Fokus liegt darauf, den Markt übersichtlich abzubilden und Unternehmen mit den passenden Partnern zusammenzubringen“, sagt Bernd Sanden, Director der imm cologne. „Der Zuspruch internationaler Anbieter unterstreicht die Relevanz unseres Konzepts und die Bedeutung der Messe für den globalen Möbelhandel.“



Hohe Auswahl an Marken und Marktteilnehmenden

Die bestätigten Aussteller spiegeln die Breite des internationalen Einrichtungsgeschäfts wider. Unter den angemeldeten Unternehmen findet sich ein Mix aus etablierten Marken, internationalen Gruppen und spezialisierten Herstellern wie: Arocca, BOAS, BOFIGO Grup, BVDM Handelsverband Möbel und Küchen, Deutsche Post, Elettroidea, Fachschule des Möbelhandels, HealthCare Europe, Justwise Group, KUKA (HK) Trade, Kuka Sleep, Man Wah Furniture Manufacturing, MEBEL STIL-M, Oumazing International, Standard, Sweetnight, UE Furniture und Zijlstra.



Ergänzt wird das Angebot durch mehrere Länderpräsentationen: Bosnien-Herzegowina, Rumänien, Japan, Taiwan und die Türkei sind 2026 mit eigenen Pavillons vertreten und zeigen jeweils eine Auswahl ihrer nationalen Hersteller.



Eine vollständige und fortlaufend aktualisierte Übersicht aller Aussteller ist online einsehbar unter: www.imm-cologne.de/aussteller



Klare Struktur und relevante Sortimentgruppen für den Handel

Die Angebotsvielfalt der imm cologne 2026 spiegelt sich besonders in den vier stärksten Produktkategorien wider: Tische und Stühle (138 Aussteller), Polstermöbel (97 Aussteller), Schlafzimmermöbel und -zubehör (91 Aussteller) sowie Ess- und Speisezimmermöbel (88 Aussteller) zählen zu den am meisten vertretenen Sortimenten.



Diese Schwerpunkte bilden sich auch in der Hallenplanung ab: Europäische Wohn- und Polstermöbel sowie angrenzende Sortimentsbereiche sind in den Hallen 10.1 und 10.2 gebündelt, während internationale Sourcing- und OEM-Anbieter – insbesondere im Bereich von Sitzmöbeln, Tischen und kompakten Wohnlösungen – in den Hallen 4.2 und 5.2 zu finden sind. Damit bietet die imm cologne eine verlässliche Orientierung für Einkäuferinnen und Einkäufer – von Handelsketten über Verbände bis hin zum Online-Versandhandel.



Tickets für Fachbesucherinnen und Fachbesucher sind im Ticket-Shop der imm cologne 2026 erhältlich unter: www.imm-cologne.de/die-messe/tickets/tickets-kaufen/.