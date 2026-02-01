Neue, effiziente Systemlösungen für moderne Gebäudetechnik – präsentiert von IMI auf der SHK+E in Essen und der IFH/Intherm in Nürnberg. Bildnachweis: IMI

TA-Sixline: neues 6-Wege-Ventil mit druckunabhängiger Regel- und Durchflussregelung für Heiz-/Kühl-Changeover-Systeme

neo-K: digitaler Thermostatkopf mit Hybrid-Technologie

IMI-Produktkonfigurator: digitales Tool zur Produktauswahl für die Anlagentechnik

Umfassende Umweltdeklarationen: volle Transparenz über CO 2 -Fußabdruck der IMI-Produkte

Auf den Fachmessen SHK+E in Essen und IFH/Intherm in Nürnberg präsentiert IMI neue wie auch bewährte, praxisgerechte Lösungen für energieeffiziente, komfortable und zukunftssichere HLK-Systeme. Im Fokus stehen dabei intelligente Komponenten und digitale Tools, die Planung, Installation und Betrieb von Anlagen deutlich vereinfachen.

Ein Messe-Highlight im Bereich Nichtwohngebäude ist das neue 6-Wege-Ventil

TA-Sixline für Changeover-Systeme. Die kompakte Nachfolgelösung zum TA-6-Wege-Ventil umfasst eine TA-Sixline Standardlösung und das TA-Sixline PI mit druckunabhängiger Regelung für eine präzise Durchflussbegrenzung, Umschaltung und Temperaturregelung. Durch die dynamische Durchflussregelung werden Heiz- und Kühlleistungen auch bei wechselnden Druckverhältnissen präzise eingehalten. Das sorgt für stabile Raumtemperaturen, hohe Energieeffizienz und reduziert gleichzeitig den Aufwand für Planung, Inbetriebnahme und Betrieb. Dank des zugehörigen 360°-drehbaren Stellantriebs TA-Slider 200 und platzsparendem Design eignet sich TA- Sixline besonders für beengte Einbausituationen in modernen Gebäuden.

Für Wohngebäude zeigt IMI mit dem digitalen Thermostatkopf neo-K, wie sich mechanische Präzision und smarte Technologie sinnvoll verbinden lassen. Die hybride Bauweise kombiniert ein energieautarkes Dehnstoffelement mit einer elektronischen Einheit zur Sollwerteinstellung. Dadurch bleibt die Regelung selbst bei Batteriewechsel oder -ausfall zuverlässig erhalten. neo-K ist schnell installiert, selbstkalibrierend und bereits im Standalone-Betrieb mit Funktionen wie Fenster-auf-Erkennung, Frostschutz und Ventilschutz ausgestattet. Optional lässt sich der Thermostatkopf in Smart-Home-Systeme integrieren – ein flexibler Ansatz für Neubau und Sanierung gleichermaßen.

Ein weiteres Messe-Thema ist die digitale Unterstützung von SHK-Profis bei Planung und Produktauswahl. Mit dem IMI-Produktkonfigurator erhalten Installateure innerhalb weniger Minuten passgenaue Produktempfehlungen für Heizungsprojekte. Das Online-Tool führt per strukturiertem Frage-Antwort-Prinzip durch die Auswahl. Die Ergebnisse stehen als PDF oder CSV zur Weiterverarbeitung zur Verfügung und erleichtern Beratung, Angebotserstellung und Dokumentation erheblich.

Environmental Product Declarations (EPD) schaffen standardisierte Transparenz über den CO 2 -Fußabdruck von Produkten – von ihrer Herstellung bis zur Entsorgung. Die Zertifizierungen leisten jedoch weitaus mehr: Insbesondere in Europa unterstützen sie bei der Einhaltung von Bauvorschriften, Nachhaltigkeitsstrategien und Vorgaben für die öffentliche Beschaffung. IMI hat einen Großteil seiner Produkte nach den Standards ISO 14025 und EN 15804+A2 zertifizieren lassen und strebt eine Abdeckung über 80 Prozent seines Portfolios in diesem Jahr an. Für Kunden bedeute dies einen Mehrwert bei der regularienkonformen Auswahl und Nutzung moderner Heiztechnologie.

Mit seinem Messeauftritt macht IMI deutlich, wie moderne Gebäudetechnik heute gedacht werden muss: effizient, digital unterstützt und nachhaltig. Die vorgestellten Produkte, Tools und Umweltdeklarationen zeigen praxisnahe Lösungsansätze für Wohn- und Nichtwohngebäude. Am Messestand erhalten Fachbesucher vertiefende Einblicke in die IMI-Systemwelt sowie die Möglichkeit zum persönlichen Austausch mit den IMI-Experten. Ergänzt wird der Messeauftritt durch ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen für Fachbesucher.

Besucher finden IMI vom 17. bis 20.03.2026 auf SHK+E in Essen (Halle 3, Stand 3A21) und vom 14. bis 17.04.2026 auf der IFH/Intherm in Nürnberg (Halle 6, Stand 6.319).