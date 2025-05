Ergänzend zum Zeparo Cyclone Max entwickelte IMI den Zeparo Aero, der sowohl Mikro- als auch Makroblasen im HLK-System effektiv trennt und so Korrosion und Partikelfreisetzung reduziert. Der Abscheider wurde speziell für die hohen Anforderungen in Großanlagen entwickelt, um eine luftfreie Anlage zu erreichen. Wie Schmutz ist auch Luft im HLK-System von außen nicht immer sichtbar, lauert aber in der Anlage und kann zu mehr ungeplanten Wartungseingriffen und höheren Systembetriebskosten führen. Mit Zeparo Aero steht nun eine zuverlässige Lösung für Luftprobleme in Heiz-, Solar- und Kühlwassersystemen zur Verfügung. Der helistil-Separator verleiht diesem Produkt einen sensationellen Wirkungsgrad. In der Bezeichnung „Helistil“ steht die Abkürzung „Heli“ für Helicoidal und bezeichnet die tangentiale Dynamik des Abscheideprozesses. Während „stil“ auf die erforderliche Beruhigung für eine definierte Abscheidung von gasförmigen oder festen Partikeln Bezug nimmt. Diese beiden Abscheideprinzipien werden beim Zeparo Aero durch die helicoidale (schraubenförmige) Mikroblasenabscheidung in einzigartiger Weise kombiniert.

Der Luftstrom gelangt in den Abscheiderkörper und verlangsamt sich, sodass größere Blasen direkt nach oben in die strömungsberuhigte Zone des Entlüfters aufsteigen können. Das Anlagenwasser trifft auf den spiralförmigen Helistil-Einsatz mit geneigten Lamellen, der die Blasen nach oben leitet und Mikroblasen effizient einfängt, wodurch die Bildung zu größeren Blasen gefördert wird. Der automatische Entlüfter leitet sicher und trocken abgeschiedene Gase ab. Das Abscheider-Design ermöglicht, dass der Schwimmer stabil in einer großen, strömungsberuhigten Kammer arbeiten kann. Dadurch kommt das Präzisions-Entlüftungsventil auch bei hohem Druck nicht mit Schmutz oder Wasser in Kontakt. Der Zeparo Aero wird in einem zulässigen Druckbereich von PS min 0 bar bis PS max 10 bar und einem zulässigen Temperaturbereich von t Smin -10 °C bis t Smax 110 °C eingesetzt. Er ist in verschiedenen Nennweiten von DN 50 bis DN 300 erhältlich und bietet bei durchweg zuverlässiger Leistung Sicherheit für den Langzeitbetrieb.