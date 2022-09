Zahlreiche Neuheiten und sein breit aufgestelltes Produktportfolio mit intelligenten Lösungen zum Energiesparen und zur energieeffizienten Optimierung von Heizungs- und Kühlsystemen präsentierte IMI Hydronic Engineering seinen Marktpartnern auf der diesjährigen SHK Essen 2022. Als globaler Anbieter und Spezialist für hydronische Verteilungssysteme und Raumtemperaturregelungen stellt das Unternehmen seine neuesten Produktlösungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche vor. Dazu zählt sein renommiertes Sortiment an Schmutzabscheidern und Mikroblasenabsorbern, das IMI Hydronic Engineering jetzt um den Zeparo ZT Turnable erweitert hat. Der drehbare Abscheider Zeparo ZT Turnable ergänzt das Komplettprogramm von IMI Pneumatex zur Entlüftung sowie Abscheidung von Mikroblasen, Schlamm, Luft und Magnetit in Heiz- und Kühlwassersystemen und zum Schutz von wichtigen Anlagenteilen.

Der flexible, unabhängig um 360 Grad drehbare Schmutzabscheider vereint eine optimale Kombination aller bekannten Abscheideprinzipien: Strömungsverzögerung, Leiteinrichtungen und Zentrifugalwirkung. Der Zeparo ZT Turnable eignet sich für nicht aggressive und nicht giftige Medien sowie für den Einsatz im Anwendungsbereich mit Frostschutzmittelzusatz von bis zu 50 %. Er bedient sich physikalischer Prinzipien, die seinen hohen Abscheidegrad sicherstellen.

Thermostat-Kopf-K-ECO + Frontpage-Eclipse: Mit dem neuen Thermostat-Kopf K-eco und den Eclipse Thermostat-Ventilunterteilen ist es jetzt noch leichter, Energiesparpotentiale zu realisieren und die Energieeffizienz von hydraulischen Systemen zu erhöhen. Bilder: IMI Hydronic Engineering

In der Ausführung DN20 ermöglicht der drehbare Zeparo ZT mit einer simplen Klemmverschraubung den einfachen Anschluss von glattwandigen Rohren. Mit dem drehbaren Zeparo ZT steht Fachpartnern eine einfache, flexible und kostengünstige Lösung zur Verfügung. Ein einziges Produkt kann jetzt eine langanhaltende, energieeffiziente Leistung für eine Reihe kleinerer Installationen bieten. Es ist nicht mehr erforderlich, mehrere Produkte für verschiedene Systemtypen zu bevorraten.

Zu den vorgestellten Produktlösungen auf dem Messestand zählen darüber hinaus der Thermostat-Kopf K-eco oder die Eclipse Thermostat-Ventilunterteile mit automatischer Durchflussregelung sowie die TA-Smart Regelventile mit erweiterten Mess- und Regelfunktionen. Der neue Thermostat-Kopf K-eco bietet zusammen mit dem Eclipse Thermostat-Ventilunterteil die perfekte Kombination für den hydraulischen Abgleich. Durch seine Skala mit dem übersichtlichen “eco” Einstellbereich werden Bewohner veranlasst, den Thermostat-Kopf nicht mehr als Auf/Zu-Ventil zu nutzen. Die Einstellung “eco” steht hierbei für einen besonders sparsamen Betrieb.

Alle Angebote ermöglichen einfache und kostengünstige Lösungen, um den hydraulischen Abgleich auch in Bestandssystemen auszuführen. Mit dem neuen Thermostat-Kopf K-eco und den Eclipse Thermostat-Ventilunterteilen ist es jetzt noch leichter, Energiesparpotentiale zu realisieren und die Energieeffizienz von hydraulischen Systemen, insbesondere der Gebäudeheizung zu erhöhen. Durch gezielte Maßnahmen wie beispielsweise den hydraulischen Abgleich und eine präzise Raumtemperaturregelung lassen sich so innerhalb kürzester Zeit mit minimalem Aufwand bei nur geringen Investitionskosten in vielen Heizungsanlagen Energiesparpotenziale um bis zu 25 % realisieren.

Als weiteren Schwerpunkt des umfassenden Angebots für seine Marktpartner setzt IMI Hydronic Engineering seine online-basierten Fortbildungs-Veranstaltungen (Webinare) im zweiten Halbjahr 2022 fort. Das neue Schulungsprogramm wurde den Anforderungen und den Bedürfnissen der Fachhandwerkspartner und sich wandelnder Förderkulissen wie beispielsweise der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) entsprechend angepasst und weiterentwickelt. Mit den Online-Angeboten für das zweite Halbjahr bietet IMI Hydronic Engineering Kursteilnehmern die Sicherheit, umfangreiches Fachwissen vermittelt zu bekommen und ihr Know-how auf den neuesten Stand der technologischen Entwicklung zu bringen.

Ein zentrales Anliegen der Webinar-Reihe sind unter anderem die Themen „Energiesparen“ und „Energieeffizienz steigern“ in den Bereichen Wärmeverteilung sowie Heizungs- und Kühlwassersysteme. Die Online-Trainings vermitteln zum Beispiel grundlegende Informationen über „Hydraulische Lösungen für die Effizienzsteigerung in Industrieanlagen“ oder „Herausforderung steigender Lohn- und Materialkosten: wirtschaftliche Realisierung bei bereits angebotener Anlagenerstellung bzw. -optimierung“. Natürlich wird dabei auch auf die aktuelle Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen (EnSimiMaV) mit ihren Auswirkungen auf Bestandsgebäude >10 Wohnungen oder 1000 m² hingewiesen und Lösungsansätze zur Umsetzung dieser Verordnung vorgestellt.

Auch das Thema „Effizienzsteigerung von Heiz-/Kühlsystemen in Gebäuden: Anlagendiagnose/-optimierung mit TA-Smart“ wird im zweiten Halbjahr angeboten. Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie sowohl an Planer und Anlagenbauer als auch an Investoren sowie Energiecontracting-Unternehmen. In weiteren interessanten Webinaren stehen zahlreiche Themenangebote zur Verfügung. So zeigt beispielsweise die Online-Veranstaltung „Hydraulische Lösungen für die Effizienzsteigerung in Industrieanlagen mit TA-Smart“ neue Möglichkeiten auf, wie mit der innovativen Armatur TA-Smart Anlagen geregelt, überwacht und optimiert werden können.

Diese und alle weiteren Termine und Inhalte der jeweiligen Webinare können unter www.imi-hydronic.com/de-de/aktuelle-webinare im Internet aufgerufen werden. Die Internetseite ist so angelegt, dass die Kunden direkt über einen Link zum Online-Anmeldeformular für das jeweilige Angebot gelangen.