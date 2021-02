Eine Webinar-Serie zum Thema „Zukunftssichere Anlagentechnik heute gestalten" bietet IMI Hydronic Engineering ab April an. In sieben Teilen wird anhand eines beispielhaften Bürogebäudes die Umsetzung einer modernen HLK-Anlage von der Verteilung bis hin zum Verbraucher besprochen. Dabei werden die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Systemansätze diskutiert und verschiedene Lösungsansätze aufgezeigt. Zur Veranschaulichung und Verdeutlichung der einzelnen Themen dienen zahlreiche Beispiele aus der jeweiligen Anwendungspraxis. Dadurch erhalten die Teilnehmer alle wichtigen Informationen und „Werkzeuge“ zur Planung und Realisierung einer effizienten und zukunftssicheren HLK-Anlage. Die Webinare richten sich an Planer, Techniker, Anlagenbauer größerer HLK-Anlagen, MSR-Techniker sowie Systemintegratoren und sind für diese Zielgruppe kostenlos. Die Anmeldung ist auf der Homepage des Unternehmens unter der Rubrik „Schulungscenter“ möglich. Die Reihe startet am 13. April, die letzte Veranstaltung findet Ende Juni statt, Beginn ist jeweils um 15 Uhr. Um die Komplexität und die Herausforderungen des Themas richtig zu erfassen, macht eine Teilnahme an möglichst vielen Terminen Sinn. Da die Inhalte teilweise aufeinander aufbauen und notwendige Informationen am Anfang der jeweiligen Schulung vorgestellt werden, ist allerdings auch die Auswahl einzelner Webinare möglich.

Die Reihe startet mit einer Einführung unter der Überschrift „Das Herz der Anlagentechnik: Grundlagen - Regelkreise – Anforderungen.“ In zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen werden unter anderem die hydraulischen und regelungstechnischen Anforderungen eines Systems sowie dessen Dimensionierung vorgestellt. Im anschließenden Webinar stehen die Herausforderungen statischer Heizflächen mit sehr kleinen und sehr großen Durchflussmengen im Fokus. Darin lernen die Teilnehmer mit den beiden Bereichen voreinstellbare Thermostatventile und Differenzdruckregelung sowie „dynamische" Thermostatventile mit automatischer Durchflussregelung gleich zwei Lösungsansätze kennen. Eine Systemübersicht und Auswahlkriterien für kombinierte Heiz-/Kühldecken gibt der dritte Teil der Reihe. Weitere Inhalte dieser Veranstaltung sind darüber hinaus die korrekte Leistungs- und Wassermengen-Verteilung sowie diverse Regelungsarten inklusive der Auswahl von Armaturen und Stellantrieben. Teil 4 thematisiert die Unterschiede in der hydraulischen Einbindung einer Betonkerntemperierung bzw. Flächenheizung mit Zonen-/Raumtemperaturregelung und beantwortet beispielsweise die Frage, welche regeltechnischen und hydraulischen Anforderungen bei dieser Anwendung besonders zu beachten sind. Die kombinierte Betonkerntemperierung mit Fan Coil-Units ist der Schwerpunkt des fünften Webinars. Die Teilnehmer erhalten hier alle nötigen Informationen zu den wichtigsten Aspekten wie z. B. Grund- und Spitzenlast sowie Auslegungshilfen und Dimensionierungswerkzeuge. Den Abschluss der Reihe bildet das Thema Air-Handling-Units (AHU) mit der Antwort auf die Frage, welche hydraulische Schaltung bei diesen Geräten die richtige ist.

