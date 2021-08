Pressemeldung

Die schweren Unwetter und Überschwemmungen in Deutschland und Mitteleuropa haben viele Todesopfer gefordert, Straßen weggespült, Häuser und Infrastruktur zerstört und viele Familien und auch Gemeinden in den finanziellen Ruin gestürzt. Hilfe wird dringend benötigt. Das Unternehmen IMI plc – der Mutterkonzern von IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH – will seinen Teil dazu beitragen und hat eine fünfstellige Geldspende an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe überwiesen. Dieses Bündnis aus Unicef, Caritas international, Deutsches rotes Kreuz und Diakonie Katastrophenhilfe stellt sicher, dass die Unterstützung bei den Familien und Gemeinden ankommt, die sie am dringendsten benötig.

Darüber hinaus haben sich Mitarbeiter aller drei Divisionen des Unternehmens persönlich für Ihre Gemeinden engagiert und sich freiwillig gemeldet, um unter den äußerst schwierigen Umständen vor Ort Hilfe zu leisten. Für IMI Hydronic Engineering ist das auch eine Bestätigung der eigenen Unternehmenskultur, die Teamwork, gegenseitige Unterstützung und Engagement für Nachhaltigkeit fördert – One Big Team.

Geldspenden für die Flutopfer sind möglich über www.aktionsbuendnis-katastrophenhilfe.de