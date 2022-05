Pressemeldung

Zahlreiche Neuheiten und ein breit aufgestelltes Produktportfolio zum Energiesparen und energieeffiziente Optimierung von Heizungs- und Kühlsystemen präsentiert IMI Hydronic Engineering seinen Marktpartnern auf der diesjährigen Frühjahrsmesse ifh/INTHERM in Nürnberg. Begleitet wird der Messeauftritt von einer breit angelegten und auf das Thema Nachhaltigkeit fokussierten Strategie, mit der IMI Hydronic Engineering seine Bestrebungen zur umwelt- und sozialorientierten Unternehmensführung intensiviert. Im Rahmen seiner globalen unternehmerischen Verantwortung hat sich das Unternehmen unter anderem dazu verpflichtet, den Einfluss seiner Geschäftstätigkeit auf die Umwelt spürbar zu reduzieren.

Die Schwerpunkte liegen auf der Reduktion des CO 2 -Fußabdrucks und des Wasserverbrauchs sowie des Abfallmanagements. Darüber hinaus werden positive Umwelteinflüsse durch die ständige Verbesserung der Prozesse und deren Umwelteinwirkung sowie durch nachhaltige Produktlösungen erreicht, mit denen der Energieverbrauch von Gebäuden deutlich reduziert werden kann. Die Fortschritte und Ergebnisse dieser Prozesse werden fortlaufend und regelmäßig als eigenverantwortlicher Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung, der über die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht, evaluiert sowie faktenbasiert kommuniziert.

Als globaler Anbieter und Spezialist für hydronische Verteilungssysteme und Raumtemperaturregelungen stellt das Unternehmen seine neuesten Produktlösungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche vor. Dazu zählt unter anderem der Flächensysteme-Verteiler Dynacon 150 mit automatischer Durchflussregelung für besonders kleine Kreiswassermengen und das Eclipse 300 Heizkörperventil mit automatischer Durchflussregelung für bis zu 300l/h. Die Hauptmerkmale des Dynacon 150 Kreisverteilers sind der automatische hydraulische Abgleich durch integrierte Durchflussregler in den Thermostat-Oberteilen und eine Durchflussanzeige pro Heizkreis zur Funktionskontrolle.

Mit dem neuen Verteiler-System können die Funktionen Einzelraumtemperaturregelung mit Stellantrieb oder Thermostat-Kopf sowie eine automatische Durchflussregelung komfortabel abgedeckt werden. Der Durchfluss der einzelnen Heizkreise kann innerhalb des angegebenen Bereiches stufenlos von 10 auf bis zu 170 l/h in l/h eingestellt werden. Parallel hierzu präsentiert der Hersteller seinen Marktpartnern die TA-COMFORT Fußbodenheizungs-Station mit integriertem Dynacon Eclipse Verteiler. TA-COMFORT ist das neue Komplett-System für dezentrale Fußbodenheizungssysteme. Die werkseitig vorgefertigte Fußbodenheizungs-Wohnungsstation ist bereits mit automatischen Durchflussreglern pro Heizkreis ausgestattet und versorgt jede Wohnung bedarfsgerecht mit Wärme. Der Durchfluss kann innerhalb des angegebenen Bereiches stufenlos eingestellt werden: 30 – 300 l/h.

Als weitere Neuheit präsentiert das Unternehmen eine aktualisierte Version seiner intuitiv bedienbaren Steuerung BrainCube Connect der IMI Pneumatex TecBox, die eine umfassende Konnektivität ermöglicht. Die BrainCube Connect lässt sich vielseitig integrieren und überzeugt durch umfassende IT-Verknüpfungsoptionen. Die vielfältigen Kommunikationsprotokolle und Anschlussmöglichkeiten bieten eine nahtlose Integration in das Gebäudeleitsystem, direkten Zugriff vor Ort und die Möglichkeit, sich per IMI Hydronic Web-Interface Cloud einzuwählen. Die Brain Cube Connect bietet dadurch jederzeit einen kompletten Überblick über sämtliche IMI Pneumatex Lösungen einer Installation. Damit können die Geräte der Produktgruppen Compresso, Pleno, Transfero und Vento in Echtzeit von jedem internetfähigen Gerät aus über eine webbasierte Benutzeroberfläche gesteuert werden.

Die Steuerung lässt sich über die serienmäßig integrierte, Modbus-fähige RS-485-Schnittstelle in eine übergeordnete Gebäudeleittechnik einbinden. Möglich wird dies durch die nahtlose Integrationsfähigkeit des neuen Tools. Ob Modbus und IMI Pneumatex Protokoll, KNX oder BACnet-Netzwerke, durch das standardisierte Ethernet oder den RS485 Adapter, aber auch direkt über den USB-Anschluss ist die ganzheitliche Übersicht und Kontrolle jederzeit von jedem Ort aus möglich. Für die Steuerung per Internet wird das jeweilige Gerät nach Inbetriebnahme einfach mit dem Webserver des Herstellers verbunden. Ist es dort einmal registriert, können Fachhandwerker und Planer vom Computer, Tablet oder Smartphone aus über den Webbrowser darauf zugreifen.

Als weitere Messeneuheit wird das TA-Smart Regelventil mit erweiterten Mess- und Regelfunktionen vorgestellt. Hervorzuheben sind hier die Optimierungen zur stabilen und genauen Regelung von niedrigen Durchflüssen und veränderlichen Differenzdrücken, eine noch kompaktere Bauweise sowie die Möglichkeit des Einsatzes der netzwerkgestützten Kommunikation über offene oder hochmoderne kryptografische Kommunikationsprotokolle (TLS). Die neuen TA-Smart Ventilsysteme sind Durchgangsregelventile mit einzigartiger EQM Charakteristik. Sie überzeugen mit ihrer erstklassigen Regelqualität, durch die sich maximale Energieeinsparungspotenziale bei hohem Komfort realisieren lassen.

Die smarten Regelventile der TA-Smart-Baureihe bieten die Möglichkeit, den Durchfluss, die Leistung, den Energieverbrauch, die Vor- und Rücklauf-Temperatur und das ΔT innerhalb einer hydraulischen Anlage zu messen. Dabei gewährleisten kontinuierliche Messungen die einfache Diagnose sowie eine exakte Fehlerlokalisierung in hydraulischen Systemen. Die Ultraschall-Durchflussmesstechnologie – kombiniert mit einzigartigen Algorithmen – sorgt für einen genauen und schnellen Regelablauf auch bei kleinsten Durchflüssen im Teillastbereich. Die kompakte Ventilbauweise mit wenigen Komponenten ermöglicht zudem eine einfache, schnelle Installation und Inbetriebnahme. Der Ventilkörper steht in zwei Bauarten mit unterschiedlichen Außen- oder Innengewindeanschlüssen in den Dimensionen DN 20 bis DN 50 oder als Flanschanschlussvariante in den Dimensionen DN 65 bis DN100 zur Verfügung.