Smarte Regelventile kombinieren Mess- und Regelfunktionen in einem - Anforderungen an GEG 2024 flexibel umsetzen - Systemoptimierungen für Energiesparpotenziale nutzen - Digital konfigurierbare Stellantriebe für höchste Effizienz

Seine Lösungen zur Optimierung von Gebäudetechnik mit den smarten Regelventilen TA-Smart präsentierte IMI Hydronic Engineering auf den diesjährigen Frühjahrsmessen Light+Building, SHK+E Essen und IFH/Intherm. Wirtschaftlichkeit, Komfort und ein sicherer Betrieb sind die ausschlaggebenden Kriterien für eine moderne HLK-Anlage. Um diese sicherzustellen, müssen die einzelnen Komponenten effizient und zuverlässig arbeiten sowie optimal aufeinander abgestimmt sein. Außerdem sollen die Anforderungen an die Gebäudeautomation aus dem GEG 2024 flexibel umgesetzt werden können. Smarte Regelventile sind in diesem Bereich eine zunehmend beliebtere Lösung, da sie diverse Funktionen wie Regelung, Messmöglichkeiten und Datenaufzeichnung in einem Produkt vereinen.

Ein wesentlicher Vorteil ist, die über eine konsequente Datenauslese und -analyse gewonnenen Erkenntnisse zur Anlagenüberwachung sowie Systemoptimierung zu nutzen. So lassen sich jederzeit – auch im laufenden Betrieb – Änderungen der Einstellungen vornehmen und der Energiefluss im gesamten Gebäude steuern, um so nahezu mühelos eine Verbesserung der Situation zu erreichen. Das gilt besonders hinsichtlich der möglichen Anlagenoptimierung und des damit verbundenen Energieeinsparpotenzials. Des Weiteren erlauben smarte Ventile einen einfachen, automatischen hydraulischen Abgleich, da lediglich die zuvor berechneten, erforderlichen Durchflussmengen einprogrammiert werden müssen.

Die Regelung des TA-Smart kann sowohl digital als auch analog erfolgen. Zur intelligenten Gebäudeoptimierung ist ein nahtloser Zugriff auf kritische Anlagenparameter und Informationen zur Ventilkonfiguration jederzeit per Fernzugriff über WLAN oder Bluetooth oder BUS-Kommunikation möglich. Mit TA-Smart-Ventilen können kontinuierlich Datenpunkte in Echtzeit protokolliert werden. Dabei erfolgt die Datenaufzeichnung von wichtigen Anlagenparametern, wie dem Durchfluss, der Ventilposition, der Temperaturdifferenz, der Leistung und dem Anlagenwasser.

Aufgrund der Genauigkeit bei der Leistungsaufzeichnung sowie der integrierten Schnittstellen für Datenaustausch und -analyse eignet sich das Ventil optimal zum Energiemonitoring. Es ermöglicht dadurch die Anforderungen an die Gebäudeautomation aus dem GEG 2024 flexibel umzusetzen. Der besondere Vorteil: Die kombinierte Mess- und Regelfunktion in einem Ventil macht die Installation zusätzlicher Messkomponenten zur Einhaltung von Vorschriften und Zertifizierungen überflüssig. Mit einem Regelbereich von 0,5 % bis 100 % des Nenn-Durchflusses und dank hochgenauer Durchflussmessung mit Ultraschalltechnologie auch bei geringen Durchflüssen oder auch Wasser-Glykol-Gemischen ermöglicht TA-Smart eine hervorragende Regelbarkeit der Anlage.

Die so erhaltenen Daten lassen sich lokal oder in der Cloud speichern. Für den Einblick in die Betriebsdaten einer Anlage steht die speziell entwickelte HyCloud von IMI Hydronic Engineering zur Verfügung. Sie bietet einen einfachen Datenzugang, höchste Datensicherheit und ermöglicht das Teilen der Daten für Servicearbeiten oder zum Monitoring. Die kompakte Ventilgröße des TA-Smart, deren Bauweise bis zu 80 % kürzer ist als vergleichbare Produkte, ermöglicht eine problemlose Montage auch bei Nachrüstungen oder Modernisierungen und sorgt für eine schnelle Installation. Für alle Nennweiten sind nur vier Anschlüsse notwendig, DN 15 - 50 kommen ohne Beruhigungsstrecke aus, DN 65 - 125 benötigt 5D.

Ergänzt wird das umfangreiche Angebot um die Stellantriebe TA-Slider von IMI Hydronic Engineering, mit denen sich die Anforderungen an die Gebäudeautomation aus dem GEG 2024 ebenfalls flexibel umsetzen lassen. TA-Slider steht für ein hohes Maß an Konnektivität und höchste Energieeffizienz zur punktgenauen Regelung der Hydraulik in neuen und bestehenden Anlagen. Die digital konfigurierbaren Stellantriebe erlauben eine flexible Anpassung der Parameter an die Gegebenheiten vor Ort und verfügen über einen frei programmierbaren Digitaleingang, Relais und einen einstellbaren maximalen Ventilhub. Dies und mehr als 200 Einstelloptionen eröffnen unzählige Möglichkeiten für moderne Regelungen und den hydraulischen Abgleich.

Die Stellantriebe stehen in zahlreichen Ausführungen mit oder ohne BUS-Kommunikation zur Verfügung und bieten universell einsetzbare und flexible Lösungen für moderne HLK-Anlagen. Aufgrund der um rund 50 % schnelleren Inbetriebnahme im Vergleich zu herkömmlichen Stellantrieben können mit TA-Slider Stellantrieben Kosten und Zeit eingespart werden. Auch aus planerischer Sicht bietet der Einsatz der digitalen, konfigurierbaren Hub-Stellantriebe zahlreiche Vorteile. Dank weniger, vielseitiger Produktvarianten wird die Planungskomplexität erheblich vereinfacht. Darüber hinaus ermöglicht eine hohe Konfigurationsflexibilität Anpassungen bei Bedarfsänderung in bestehenden Anlagen.

Die Stellantriebe sind von sehr hochwertiger Qualität und erbringen eine dauerhafte und zuverlässige Leistung über die gesamte Lebensdauer. Sie sind zudem kompatibel mit allen Regelungssystemen und -arten können und digital per App, Dongle und Smartphone konfiguriert werden. Hierfür steht unter anderem die HyTune App zur Konfiguration und Steuerung der TA‑Slider ohne BUS-Kommunikation mit Hilfe des TA-Dongle zur Verfügung. Bei Einbindung in eine handelsübliche Gebäudeleittechnik erfolgt die Datenübertragung über die gängigen BUS-Protokolle.