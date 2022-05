IMI Hydronic Engineering: Regelventil TA-Smart mit erweiterten Mess- und Regelfunktionen

Sein neuartiges Regelventil TA-Smart mit erweiterten Mess- und Regelfunktionen hat IMI Hydronic Engineering seinen Fachpartner auf der IFH/Intherm Nürnberg vorgestellt. Aufgrund der hohen Nachfrage wird das umfangreiche Programmangebot des TA-Smart Regelventils um mehrere Leistungsmerkmale erweitert. Besonders hervorzuheben sind die Optimierungen zur stabilen und genauen Regelung von außerordentlich niedrigen Durchflussmengen auch bei veränderlichen Differenzdrücken, eine wesentliche kompaktere Konstruktion bei der Bauweise sowie die Erweiterung der Möglichkeiten des Einsatzes der netzwerkgestützten Kommunikation über offene oder hochmoderne kryptografische Kommunikationsprotokolle (TLS).

Die neuen TA-Smart Ventilsysteme sind Durchgangsregelventile mit einzigartiger EQM Charakteristik. Sie überzeugen mit ihrer erstklassigen Regelqualität, durch die sich maximale Energieeinsparungspotenziale bei hohem Komfort realisieren lassen. Die smarten Regelventile der TA-Smart-Baureihe bieten die Möglichkeit, den Durchfluss, die Leistung, den Energieverbrauch, die Vor- und Rücklauf-Temperatur und das ΔT innerhalb einer hydraulischen Anlage zu messen. Dabei gewährleisten kontinuierliche Messungen die einfache Diagnose sowie eine exakte Fehlerlokalisierung in hydraulischen Systemen. Die Ultraschall-Durchflussmesstechnologie – kombiniert mit einzigartigen Algorithmen – sorgt für einen genauen und schnellen Regelablauf auch bei kleinsten Durchflüssen im Teillastbereich. So können die stetige Regelung über den gesamten Hub und eine außerordentliche Regelfähigkeit sowie Effektivität gewährleistet werden.

Besonderes Merkmal der TA-Smart Ventile sind die vielseitigen Kommunikationsmöglichkeiten, die der Hersteller für das Regelventilsystem bereitstellt. Die Regelventile sind mit den gängigen Softwarestandards per HyTuneApp, über die wichtigsten BUS-Protokolle und MQTT oder eine analoge Ansteuerung einfach konfigurierbar und ermögliche die netzwerkgestützte Kommunikation über offene oder hochmoderne kryptografische Kommunikationsprotokolle (TLS).

Per optionaler Cloud-Verbindung lässt sich ein einfacher Fernzugriff auf Daten und Konfigurationsparameter realisieren, der die Feststellung oder Anpassung der Systemleistung erleichtert. Dafür sind die Parameter an die Betriebssituation anpassbar. Die Inbetriebnahme und Parametrierung kann beispielsweise per Smartphone über Bluetooth erfolgen, was zu einer weiteren Reduzierung der Inbetriebnahme- und Diagnosezeiten führt.

Einen besonders hohen Stellenwert nimmt die Datensicherheit der übermittelten Messungen und Protokolle ein. Das Unternehmen sichert den gesamten Datenpfad, von der Datenerfassung auf TA-Smart bis zur Datenspeicherung in der Cloud, über die Kommunikation von den Geräten zum Server: Die Kommunikation mit der Cloud-Infrastruktur wird durch MQTT (ein offenes Kommunikationsprotokoll) über TLS (Transport Layer Security) geschützt und verschlüsselt. TLS ist ein hochmodernes kryptografisches Protokoll, das für die Sicherheit der Kommunikation über ein Computernetzwerk entwickelt wurde. Als Cloud-Anbieter nutzt IMI Hydronic Engineering ausschließlich Angebote des Marktführers AWS, dessen Server sich in Europa befinden. AWS führt regelmäßige Überprüfungen der Sicherheit, des Datenschutzes und der Compliance-Kontrollen seiner Infrastruktur durch, so dass sich TA-Smart modernster, extern geprüfter Sicherheitstechnologien bedient.

Die kompakte Ventilbauweise mit wenigen Komponenten ermöglicht eine einfache, schnelle Installation und Inbetriebnahme. Insbesondere erleichtern die kurze Installationszeit und der geringe Platzbedarf den Einbau in allen gängigen Heizungs- und Kaltwasseranlagen, besonders in der Renovierung. Der Ventilkörper steht grundsätzlich in zwei Bauarten mit unterschiedlichen Außen- oder Innengewindeanschlüssen in den Dimensionen DN 20 bis DN 50 oder als Flanschanschlussvariante in den Dimensionen DN 65 bis DN100 zur Verfügung und ist in den unterschiedlichen Ausführungen für diese Anwendungen jeweils das kürzeste Ventil im Markt.

Zur umfassenden Unterstützung des Fachhandwerks stehen Ausschreibungstexte, Datensätze für die Planung sowie Auslegungshilfen als Broschüren, Datenblätter, die Software HySelect oder die App HyTools für die perfekte Einregulierung zur Verfügung.