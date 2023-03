Mit der Produktlinie TA-Smart präsentiert IMI Hydronic Engineering ein Highlight der Differenzdruckregeltechnologie zur Anwendung in Heizungs- und Kälteanlagen. Kombiniert mit den einzigartigen Algorithmen des Antriebes führt die Differenzdruckregeltechnologie zu den besten Regelergebnissen am Markt. Die innovative Neuheit in dieser Produktlinie der Marke IMI TA ist der elektronische Differenzdruckregler TA-Smart-Dp mit der Möglichkeit zur Durchflussmessung. Darüber hinaus lassen sich neben der Durchflussmenge auch die Leistung, Energie und die Vor- und Rücklauftemperatur bzw. die Temperaturdifferenz Δt messen. Zudem begrenzt er Geräusche und vereinfacht den hydraulischen Abgleich in verschiedenen Anwendungen. TA-Smart-Dp erweitert die Produktserie TA-Smart. Das Regelventil hält den Differenzdruck über die Last konstant und garantiert damit eine hohe Regelautorität und Regelstabilität für nachgeschaltete modulierende Regelventile. Bei Durchfluss- und Temperaturmessung ist die Messgenauigkeit unter allen Einsatzbedingungen (Mediumart und Temperatur) sehr hoch. Kontinuierliche Messungen (Durchfluss, Temperatur, Leistung…) ermöglichen zudem eine exakte Fehlerlokalisierung in hydraulischen Systemen.

TA-Smart-Dp verfügt über eine optionale TA-Cloud-Verbindung über eine MQTT-Schnittstelle. Der dadurch einfache Fernzugriff auf Daten und Konfigurationsparametern ermöglicht eine Feststellung oder Anpassung der Systemleistung. Zudem stehen vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung, digital die wichtigsten BUS-Protokolle und MQTT sowie analoge Ansteuerung (0(2)-10 VDC oder 0(4)-20 mA). Die Parametrierung und Inbetriebnahme der Ventile erfolgt per Smartphone über Bluetooth mühelos über die herstellereigene, kostenlose HyTune-App. Die zweckmäßige und zuverlässige Parametrierung reduziert Inbetriebnahme- und Diagnosezeiten. Das kompakte Regelventil mit wenigen Komponenten erlaubt eine leichte Montage selbst an schwer zugänglichen Stellen. Auch die nachträgliche Installation in eine bestehende Anlage ist aufgrund der kurzen Installationszeit und des geringen Platzbedarfs problemlos realisierbar und ermöglicht deren stetige Optimierung während des ganzen Lebenszyklus des Gebäudes. Der TA-Smart-Dp ist in den Dimensionen DN 20-125 mit den jeweiligen Nenndrücken PN 25 (DN 20-50) und PN 16, PN 25 (DN 65-125) erhältlich.

Neu in dieser Produktlinie ist auch die erweiterte Baureihe des bewährten TA-Smart Durchgangsregelventil, das jetzt ebenfalls in den Dimensionen von DN 20-125 verfügbar ist. Zudem hat es eine Software-Erweiterung für die Anwendung in Change-Over-Systemen erhalten. Hier besteht die Möglichkeit zwischen zwei Betriebsbedingungen zu wechseln und mit demselben Ventil unterschiedliche Leistungen, z.B. Heizung oder Kühlung zu regeln. TA-Smart verfügt über einen genauen und schnellen Regelablauf auch bei kleinsten Durchflüssen im Teillastbereich. Das Regelventil garantiert die stetige Regelung über den gesamten Hub und liefert außerordentliche Regelfähigkeiten und Effektivität. TA-Smart der Marke IMI TA liefert somit hohen Komfort bei bester Effizienz in Heizungs- und Kühlanwendungen. Die kompakte Bauweise und die einfache Parametrierung reduziert zudem die Einbau- und Inbetriebnahmezeit.