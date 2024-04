Seine programmierbaren Raumthermostate HM-PRT für eine bedarfsgerechte Wärmeverteilung präsentiert IMI Hydronic Engineering auf den diesjährigen Frühjahrsmessen. Das Regelsystem für Fußbodenheizungen ist der ideale Einstieg zur komfortorientierten und energiesparenden Raumtemperaturregelung von Gebäuden mit Flächenheizsystemen. Die Raumthermostate eignen sich sowohl für Neubauprojekte als auch für den einfachen Austausch in bereits vorhandenen Wärmeverteilsystemen in Bestandsgebäuden. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und exzellenten Genauigkeit bietet der Raumthermostat optimalen Komfort und ermöglicht es Eigentümern und Betreibern den aktuellen und kommenden Herausforderungen im Energiesektor optimal zu begegnen sowie die Gebäudeenergieeffizienz zu verbessern.

Die Produkte der HM-PRT-Serie bilden die perfekte Lösung, um Energiesparpotentiale in Kombination mit einem hydraulisch abgeglichenen System um bis zu 25 % zu realisieren. Insbesondere der übersichtliche Einstellbereich steht für einen besonders sparsamen Betrieb, mit dem der Energieverbrauch von Gebäuden durch eine leicht verständliche Bedienbarkeit bei geringen Investitionskosten und kurzer Amortisationszeit deutlich reduziert werden kann. Der programmierbare Raumthermostat HM-PRT optimiert den Energieverbrauch durch Zeitprogrammierung und raumweise Festlegung der Wunschtemperaturen. Er kann intuitiv am übersichtlichen Display bedient werden und liefert dank seiner hochpräzisen Raumtemperaturregelung den optimalen Komfort für jede Anwendung.

Je nach Bedarf können am Tag entweder 4 oder 6 Schaltpunkte festgelegt werden. Mit der Wochenprogrammierung kann darüber hinaus entweder jeder Wochentag individuell, Wochentag und Wochenende getrennt, oder alle 7 Tage gleich programmiert werden. Ein optionaler kabelgebundener Fußbodentemperaturfühler bietet zudem die Möglichkeit der Bodentemperaturerfassung mit einer Schaltdifferenz von 0,5°C und ermöglicht so eine Bodentemperatur-Schutzfunktion.

Zur umfangreichen Ausstattung des HM-PRT Raumthermostaten zählt eine Vielzahl an Funktionalitäten. Sie verfügen über eine einstellbare Schaltdifferenz von bis zu 3 Kelvin und optimieren den Schaltzeitpunkt automatisch, um so die Effizienz zu steigern und Energiekosten zu senken. Zusätzlich ermöglicht der programmierbare Raumthermostat den Anschluss eines kabelbasierten Lufttemperatursensors, um die Lufttemperatur fernab vom Thermostat messen zu können. Mit der Urlaubs- und der Temperaturhaltefunktion lässt sich zudem eine optimale und energiesparenden Anpassung an die individuellen Nutzerbedürfnisse realisieren. Für absolute Betriebssicherheit sorgen eine Temperaturüberschreibung und das Überschreitungslimit sowie die Spannungsausgangsverzögerungsfunktion.

Darüber hinaus bildet der thermische Zweipunkt-Stellantrieb EMOtec zur Montage am Fußboden-Heizkreisverteiler sowie die Dynacon Eclipse Fußboden-Heizkreisverteiler die ideale Ergänzung zum HM-PRT-Programm. Durch die integrierten Durchflussregler in den Thermostat-Oberteilen ermöglicht die Verknüpfung von HM-PRT Raumthermostaten mit Dynacon Eclipse einen automatischen hydraulischen Abgleich des gesamten Wärmeverteilsystems. Der Durchfluss der einzelnen Heizkreise wird bei Dynacon Eclipse direkt in l/h eingestellt und kontinuierlich angepasst. D. h. bei einem Überangebot aufgrund schließender Nachbar-Heizkreise, regelt der Heizkreisverteiler den Durchfluss automatisch auf den eingestellten Wert. Die Regelkartusche sorgt dabei für einen konstanten Durchfluss. Dynacon Eclipse Heizkreisverteiler sind dadurch eine zeit- und kostensparende Lösung für einen hydraulischen Abgleich, schon bei der Inbetriebnahme.