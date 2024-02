Hydraulik-Lösungen für die Gebäudeautomation

Intuitiv bedienbare Regelsysteme für Heizkörper und Fußbodenheizung

Smarte Heizkörperthermostaten zur präzisen Raumtemperaturregelung

Sein breit aufgestelltes Produktportfolio mit Lösungen zur Umsetzung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) präsentiert IMI Hydronic Engineering auf den Frühjahrsmessen 2024. Der Spezialist für hydraulische Produkte und Systeme zeigt seine Neuheiten vom 3. bis 8. März auf der Light + Building in Halle 9.0, Stand C15 vom 19. bis 22. März auf der SHK+E Essen in Halle 3, Stand A21 und vom 23. bis 26. April auf der IFH/Intherm Nürnberg in Halle 6, Stand 6.121. Das Unternehmen bietet Eigentümern und Betreibern von Wohn- und Nichtwohngebäuden flexible und effektive Lösungen, um den aktuellen und kommenden Herausforderungen beim Umstieg auf klimafreundliche Wärmeerzeugung sowohl im Neubau als auch bei Renovierungen optimal zu begegnen.

Thematischer Schwerpunkt des Messeauftritts sind pragmatische Lösungen, mit denen sich die Anforderungen aus dem GEG 2024 schnell und präzise umsetzen lassen. Für die Gebäudeautomation präsentiert das Unternehmen zum Beispiel das intelligente Regelventil TA-Smart, das mit seiner einzigartigen EQM-Charakteristik Durchfluss-, Temperatur- und Leistungsmessungen ermöglicht. Durch das automatische Monitoring und die Datenanalyse können zudem die vom GEG für Nichtwohngebäude geforderte Optimierung von Anlagen zur Energieerzeugung realisiert werden. Ebenfalls als Lösung für die energiesparende Gebäudeautomation wird der digital konfigurierbare Stellantrieb TA-Slider für Bus-Kommunikation mit KNX vorgestellt.

Zu den weiteren Präsentationen gehören neben der neo-Serie mit Lösungen im Bereich der intelligenten thermostatischen Regelung auch der programmierbare Raumthermostat HM-PRT. Das moderne Regelsystem für Heizkörper und Fußbodenheizung kann intuitiv am Display bedient werden und liefert dank präziser Raumtemperaturregelung den optimalen Raumwärmekomfort. Der Thermostat managt automatisch die Schaltzeitpunkte, um die Effizienz zu steigern und zusätzlich Energiekosten zu senken. Darüber hinaus zeigt das Unternehmen den smarten Heizkörperthermostat HeimSync. Der HeimSync Thermostat stellt eine präzise Raumtemperaturregelung sicher und eignet sich als einfaches Upgrade Flächensystems. Dies und viele weitere Neuheiten runden das Messeangebot ab.

Neugierig geworden? Besuchen Sie IMI Hydronics Engineering und lassen Sie sich von Experten vor Ort beraten oder informieren sich schon jetzt online unter www.imi-hydronic.com/de-de/shke-ifh-2024.