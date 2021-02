Warum hydraulischer Abgleich? Erledigt das nicht die Regelung bzw. die Pumpe? Diese und weitere wichtige Fragen beantwortet das Webinar „Hydraulischer Abgleich bestehender Heizkörper-Systeme“ mit dem Motto: ,,einfach, professionell und sicher bei großen und kleinen Durchflüssen“, das IMI Hydronic Engineering anbietet. Die Veranstaltung richtet sich an Fachhandwerker und -planer in Deutschland, Österreich und der Schweiz und thematisiert praxisnah wie Stolpersteine beim hydraulischen Abgleich vermieden werden können. Dazu wird unter anderem eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen professionellen hydraulischen Abgleich in nur drei Schritten erläutert: Planen, Installieren, in Betrieb nehmen. So entsteht nicht nur hohe Sicherheit, sondern es spart sich auch viel unnötiger Ärger. Darüber hinaus werden die Unterschiede zwischen voreinstellbaren Thermostatventilen und ,,dynamischen“ mit automatischer Durchflussregelung deutlich gemacht. In Form von Beispielen wird dazu unter anderem auch auf die Produktneuheit ,,Eclipse 300“ von IMI Heimeier eingegangen. Das Webinar findet am Mittwoch, 03. März 2021, um 17:00 Uhr statt und ist für die Teilnehmer kostenfrei.

