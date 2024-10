Ab sofort ist IMI Hydronic Engineering einfach IMI. Im Zuge des neuen Unternehmensauftritts erhält das Unternehmen auch ein neues Logo in einem frischen, lila Look. Die Farbe löst das bisherige Orange im Unternehmensauftritt ab. Zudem wurde mit „Climate Control“ ein neuer Unternehmenssektor geschaffen, der ausschließlich dem HLK-Bereich gewidmet ist. In Climate Control sind die bekannten Produktmarken IMI Pneumatex, IM TA und IMI Heimeier zusammengefasst, deren Logos ebenfalls einen schlankeren Look erhalten. Die Sektor-orientierte Unternehmensstruktur ermöglicht es IMI, Fachwissen noch effektiver für die Kunden zu bündeln. Als einer der IMI-Unternehmenssektoren entwickelt Climate Control effiziente Lösungen für das Raumklima, die in Heiz- und Kühlanwendungen zum Einsatz kommen.

Mit der Vereinigung der Geschäftsbereiche unter einer einzigen Identität möchte IMI das Leitbild der Unternehmensgruppe “Breakthrough Engineering for a better world” stärken und sich geeint als starker Systempartner für die Regelung von hydraulischen Wasserkreisläufen präsentieren. Das aktualisierte Logo und die neuen Farben sind ab sofort auf allen digitalen Kanälen von IMI, bei Veranstaltungen, Messeauftritten und bei der Produktkennzeichnung zu sehen. Die neuen Produktverpackungen werden schrittweise eingeführt, um im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens, Abfall zu vermeiden. Mit dem Leitbild verpflichtet sich IMI Climate Control Spitzentechnologien in Anlagensysteme zu integrieren und nachhaltige Lösungen für den Raumkomfort zu entwickeln.

Die Kontaktdaten bleiben unverändert, die gewohnten Ansprechpartner stehen als engagierte Partner für Innovation und Nachhaltigkeit von Gebäuden mit dem bekannt hohen Fachwissen in den Bereichen Druckhaltung & Wasserqualität, Einregulierung & Regelung sowie thermostatische Regelung allen Kunden zur Verfügung.