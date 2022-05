Pressemeldung

Seine einzigartige BrainCube Connect Steuerung präsentiert IMI Hydronics Engineering auf der IFH/Intherm in Nürnberg. Die BrainCube Connect lässt sich vielseitig integrieren und überzeugt durch umfassende IT-Verknüpfungsoptionen. Sie ist die intuitiv bedienbare Steuerung der IMI Pneumatex TecBox, die eine volle Konnektivität mit der Compresso, Transfero, Pleno und Vento Produktpalette ermöglicht. Die vielfältigen Kommunikationsprotokolle und Anschlussmöglichkeiten bieten eine nahtlose Integration in das Gebäudeleitsystem, direkten Zugriff vor Ort und die Möglichkeit, sich per IMI Hydronic Web-Interface Cloud einzuwählen. Die Brain Cube Connect bietet dadurch jederzeit einen kompletten Überblick über sämtliche IMI Pneumatex Lösungen einer Installation.

Um optimale Bedingungen im Heiz- oder Kühlwassersystem sicherzustellen, ist eine fortlaufende Kontrolle und regelmäßige Wartung der Bereiche Druckhaltung und Wasserqualität unerlässlich. Eine weitreichende Konnektivität, die die Überwachung und Steuerung der eingesetzten Systeme aus der Ferne erlaubt, erleichtert dabei den Arbeitsalltag von Fachhandwerkern wesentlich. Sämtliche unter der Marke IMI Pneumatex vertriebenen Druckhalte- und Entgasungssysteme sind deshalb serienmäßig mit der BrainCube Connect Steuerung verfügbar. Damit können die Geräte der Produktgruppen Compresso, Pleno, Transfero und Vento in Echtzeit von jedem internetfähigen Gerät aus über eine webbasierte Benutzeroberfläche gesteuert werden. Darüber hinaus lässt sich die Steuerung über die ebenfalls serienmäßig integrierte, Modbus-fähige RS-485-Schnittstelle nahtlos in eine übergeordnete Gebäudeleittechnik einbinden.

Möglich wird dies durch die nahtlose Integrationsfähigkeit des neuen Tools. Die BrainCube lässt sich nämlich vielseitig in die gängigen Gebäudemanagement-Systeme einbinden. Ob Modbus und IMI Pneumatex Protokoll, KNX oder BACnet-Netzwerke, durch das standardisierte Ethernet oder den RS485 Adapter, aber auch direkt über den USB-Anschluss ist die ganzheitliche Übersicht und Kontrolle jederzeit von jedem Ort aus möglich.

Für die Steuerung per Internet wird das jeweilige Gerät nach Inbetriebnahme sicher mit dem Webserver des Herstellers verbunden. Ist es dort einmal registriert, können Fachhandwerker und Planer vom Computer, Tablet oder Smartphone aus über den Webbrowser darauf zugreifen. In Echtzeit werden dann sowohl die relevanten Anlagenparameter – bei der Druckhaltung etwa Systemdruck und Wasserinhalt des Ausdehnungsgefäßes – als auch die aktuellen Betriebszustände der einzelnen Komponenten – Pumpen, Kompressoren, Ventile etc. – angezeigt. Bei einer Kontrolle vor Ort ermöglicht eine USB-Schnittstelle schnelle Datendownloads und Softwareupdates per Stick. Die direkte Bedienung erfolgt intuitiv über eine Livedarstellung auf dem 3,5 Zoll großen, beleuchteten Farb-Touchdisplay.

Darüber hinaus steht BrainCube Connect den Anwendern ab sofort mit komplett neu entwickelten Funktionalitäten zur Verfügung. Die Schnittstelle wurde für alle Produkte vereinheitlicht und erlaubt eine einfach geführte Konfiguration der Parameter aller Geräte aus den Compresso, Pleno, Transfero und Vento Produktgruppen. Zudem wurde die E-Mailfunktion erweitert und überarbeitet, sodass es jetzt problemlos möglich ist, Nachrichten zielgerecht an mehrere Empfänger zu senden. Um den Stand der Wasseraufbereitungs-Kartusche jederzeit überprüfen und rechtzeitig den notwendigen Austausch vornehmen zu können, ist die Wassernachspeisemenge jetzt messbar und es kann automatisch eine Nachricht an den Wartungsdienst gesendet werden.

Ebenfalls neu entwickelt wurde die grafische Darstellung der Entgasungszeiten, die jetzt ein noch besseres Verständnis über die Nutzung des Systems ermöglicht. Als ein entscheidender Vorteil erweist sich, dass die neue Software mit allen Vorgängermodellen der BrainCube Connect kompatibel ist und dadurch ein einfaches Aufrüsten der alten Versionen mit sämtlichen neuen Funktionalitäten ermöglicht. Damit bietet die BrainCube einen einfachen Zugriff auf wesentliche Systeminformationen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, auf Einstellungen zuzugreifen, Systemwerte zu ändern, die Protokollierungsdaten für die Überwachung der Systemleistung aufzurufen sowie Systemfehler zu beheben. Diese Option des Zugriffs auf sämtliche Funktionalitäten besteht sowohl vor Ort als auch per Fernzugriff über eine App oder einen lokalen mit dem Netz verbundenen PC.