Der neue Thermostat-Kopf Halo-B kombiniert modernes, schlankes Design mit robuster Bauweise und eignet sich aufgrund seiner Eigenschaften besonders für den Einsatz in Bereichen mit viel Publikumsverkehr in öffentlichen Gebäuden. Bild: IMI Hydronic Engineering

Einen neuen Design-Thermostat-Kopf speziell für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden wie Behörden oder Schulen bietet IMI Hydronic Engineering an. Der „Halo B“ der Marke IMI Heimeier kombiniert modernes, minimalistisches Design mit einer robusten Bauweise und ersetzt das bisherige Behördenmodell des Herstellers. Der Thermostat-Kopf verfügt über einen Diebstahlschutz und hält mit seiner Biegefestigkeit (1000 N) auch starken Belastungen stand. Damit ist auch das neue Modell optimal für die Einzelraumtemperaturregelung in Bereichen mit viel Publikumsverkehr geeignet. Die Temperatursollwerteinstellung erfolgt ohne Abnehmen der Schutzhaube mit einem Spezialschlüssel. Um eine unbefugte Bedienung zu verhindern, ist das Verändern der Raumtemperatur durch ein Verstellen der endlos drehbaren Handradkappe nicht möglich. Weiterhin zeichnet sich die Neuheit durch eine einfache Montage aus, der kompakte Thermostat-Kopf lässt sich an Heizkörpern, Radiatoren oder Konvektoren mit allen Ventilunterteilen mit dem Anschluss M 30 x 1,5 kombinieren. Produkteigenschaften wie der flüssigkeitsgefüllte Fühler, eine hohe Stellkraft, minimale Hysterese sowie eine optimale Schließzeit stellen dabei jederzeit ein zuverlässiges und stabiles Regelverhalten auch bei kleinen Auslegungsdifferenzen sicher. Der Raumtemperatureinstellbereich des KEYMARK-zertifizierten und nach EN 215 geprüften Thermostat-Kopfs liegt bei 0° bis 26 °C. Die geschlossene Oberfläche besticht nicht nur durch ihre puristische Optik, sondern verhindert auch die Ablagerung von Staub und Schmutz und ist somit äußerst leicht zu reinigen.