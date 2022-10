Aufgrund des durchschlagenden Erfolgs setzt IMI Hydronic Engineering seine online-basierten Fortbildungs-Veranstaltungen (Webinare) im zweiten Halbjahr 2022 fort. Mit weit mehr als 6.000 Teilnehmenden sind die Online-Seminare seit 2018 ein riesiger Erfolg. Das neue Schulungsprogramm wurde den Anforderungen und den Bedürfnissen der Fachhandwerkspartner und sich wandelnder Förderkulissen wie beispielsweise der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) entsprechend angepasst und weiterentwickelt. Mit den Online-Angeboten für das zweite Halbjahr bietet IMI Hydronic Engineering Kursteilnehmern die Sicherheit, umfangreiches Fachwissen vermittelt zu bekommen und ihr Know-how auf den neuesten Stand der technologischen Entwicklung zu bringen.

Einen Schwerpunkt der Webinar-Reihe bilden unter anderem die Themen „Energiesparen“ und „Energieeffizienz steigern“ in den Bereichen Wärmeverteilung sowie Heizungs- und Kühlwassersysteme. Die Online-Trainings vermitteln zum Beispiel grundlegende Informationen über „Hydraulische Lösungen für die Effizienzsteigerung in Industrieanlagen“ oder „Herausforderung steigender Lohn- und Materialkosten: wirtschaftliche Realisierung bei bereits angebotener Anlagenerstellung bzw. -optimierung“. Natürlich wird dabei auch auf die aktuelle Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen (EnSimiMaV) mit ihren Auswirkungen auf Bestandsgebäude >10 Wohnungen oder 1000 m² hingewiesen und Lösungsansätze zur Umsetzung dieser Verordnung vorgestellt.

In dem Webinar werden Lösungsvorschläge vorgestellt und erarbeitet, wie Installateure und sanierungsbereite Investoren mit den Herausforderungen steigender Lohn- und Materialkosten umgehen können. Fragestellungen sind unter anderem die Themenbereiche: Kann eine Anlage mit dem vorhandenen Budget saniert werden? Wie kann eine angebotene Sanierung ohne Margen- und Qualitätsverlust ausgeführt werden? Wo kann sinnvoll Zeit eingespart werden? Darüber hinaus werden Mindestanforderungen der geltenden Richtlinien benannt und ein Leitfaden für eine praktikable und sichere Vorgehensweise vorgestellt. Anhand von zwei Dimensionierungsbeispielen wird das Einsparpotential durch Auswahl moderner Armaturentechnologie aufgezeigt.

Auch das Thema „Effizienzsteigerung von Heiz-/Kühlsystemen in Gebäuden: Anlagendiagnose/-optimierung mit TA-Smart“ wird im zweiten Halbjahr angeboten. Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie sowohl an Planer und Anlagenbauer als auch an Investoren sowie Energiecontracting-Unternehmen. Das Webinar sensibilisiert für eine wirtschaftliche Betriebsweise von Heiz- bzw. Kühlsystemen in Gebäuden, die nicht erst seit der aktuellen Energiesituation an Bedeutung gewonnen hat. Stellen diese Systeme doch mit ca. 50 % den größten Einzelanteil am Energieverbrauch eines Gebäudes dar. Das Webinar liefert Antworten auf so konkrete und praxisnahe Fragestellungen wie: Wann ist eine Anlage wirtschaftlich? Wie kann das überprüft werden? Welche Optimierungsmöglichkeiten gibt es? Außerdem wird mit TA-Smart eine innovative Armatur vorgestellt, mit der Energieverschwendung in Anlagen sichtbar gemacht wird und anschließend behoben werden kann.

In weiteren interessanten Webinaren stehen zahlreiche Themenangebote zur Verfügung. So zeigt beispielsweise die Online-Veranstaltung „Hydraulische Lösungen für die Effizienzsteigerung in Industrieanlagen mit TA-Smart“ neue Möglichkeiten auf, wie mit der innovativen Armatur TA-Smart Anlagen geregelt, überwacht und optimiert werden können. Im Vordergrund stehen die Themen Versorgungssicherheit und Flexibilität, aber auch die Wirtschaftlichkeit ist von großer Bedeutung. Dabei ist der erforderliche Energieanteil für den Fertigungsprozess teilweise deutlich größer als für die Gebäudeheizung/-kühlung, so dass hier große Einsparpotentiale realisierbar sind.

Speziell für die Zielgruppen Planer, Architekten, Installateure, Energieberater steht das Webinar „Regenerative Wärme in Bestandsgebäuden: Wärmepumpen (monovalent/bivalent) sind die Chance!“ im Angebot. Nicht erst seit der aktuellen Energiekrise ist die verstärkte Nutzung regenerativer Energien das erklärte Ziel der Bundesregierung. Dabei stellt sich für Anlagenbetreiber und Installateure die Frage, ob diese Technologie auch in Bestandsgebäuden ohne Einschränkung nutzbar ist. Das Webinar beschäftigt sich dazu mit der Abhängigkeit der Jahresarbeitszahl von der Vorlauftemperatur und der Art der Wärmequelle (Luft, Wasser, Erdwärme). Anhand eines Beispielobjekts wird die notwendige maximale Vorlauftemperatur ermittelt, die verschiedenen Betriebsarten einer Wärmepumpe betrachtet und die hydraulische Einbindung sowie der hydraulische Abgleich der Bestandsanlage behandelt.

Diese und alle weiteren Termine und Inhalte der jeweiligen Webinare können unter www.imi-hydronic.com/de-de/aktuelle-webinare im Internet aufgerufen werden. Die Internetseite ist so angelegt, dass die Kunden direkt über einen Link zum Online-Anmeldeformular für das jeweilige Angebot gelangen.