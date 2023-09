neo-Serie ist smartes Temperaturregelsystem für elektrische und wassergeführte Fußbodenheizungen - Digitale Raumtemperaturregler für Smart-Home-Anwendung - neoHub und -App sichert einfache Bedienung via Smartphone oder Internet - Vielseitig einsetzbar durch abgestimmtes Zubehörprogramm

IMI Hydronic Engineering präsentiert seinen Kunden das Produktprogramm der neuen neo-Serie mit Lösungen im Bereich der intelligenten thermostatischen Regelung. Die neue neo-Serie von IMI Heimeier ist ein digitales Regelsystem für Wärmeverteilungssysteme wie Heizkörper, wassergeführte und elektrische Fußbodenheizungen im Verbund mit erneuerbaren Energiesystemen. Mit der neo-Produktwelt bietet IMI Heimeier Anwendern Zugang zu einer der hochwertigsten Technologien, mit denen sich Energie sparen und sowohl Kosten als auch der ökologische Fußabdruck deutlich reduzieren lassen.

Das neo Smart-Home-Temperaturregelungssystem bietet die Wahl zwischen verkabelten oder drahtlosen Installationen und kann jederzeit durch eine integrierte optionale Smart-Home-Funktion mit der intuitiven neoApp ergänzt werden, um beispielsweise individuelle Heizprofile für einzelne Zonen zu erstellen oder die Raumtemperatur aus der Ferne zu überwachen. Die Produkte zeichnen sich durch hohe Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit aus und werden sowohl beim installierenden Fachhandwerk als auch bei TGA-Fachplanern und Endverbrauchern auf hohes Interesse stoßen. Das Angebot umfasst drei Segmente, die das Lösungsportfolio von IMI Heimeier ergänzen.

Im Mittelpunkt stehen dabei die intelligenten neoStat Raumtemperaturregler, die als smarte Einzelraum-Temperaturregler für Fußbodenheizungen sowohl eigenständig genutzt, als auch in ein Smart-Home-System integriert werden können. Die Bedieneinheiten stehen in zahlreichen Applikationen für unterschiedliche Anwendungen und Systemarchitekturen zur Verfügung. Die digitalen neoStat Raumthermostate sind eine smarte Plug & Play Lösung mit schlanker Unterputzoptik, übersichtlichem Display und beleuchteten Touch-Tasten und verfügen über zahlreiche Funktionalitäten und Ausstattungsmerkmale. Sie überzeugen durch ein modernes Design und kompakte Abmessungen mit einer Mindesteinbautiefe von nur 35 mm.

Eine intuitive Menüführung sorgt dafür, dass die vielseitig programmierbaren Raum- und Fußboden-Temperaturregler einfach zu bedienen und einzurichten sind. Durch eine vollständige Kontrolle über den Temperaturverlauf im Gebäude lassen sich die Einstellungen im eigenen Haus von jedem Ort der Welt aus steuern und so in Echtzeit auf Umweltveränderungen anpassen. Angeschlossen werden können die Temperaturregler z. B.an einer 6-Zonen-Fußbodenheizungs-Klemmleiste Typ: UH6 für den Betrieb mit 230-V-Thermostaten. Die UH6-Klemmleiste dient zur Montage im Fußbodenheizungsverteiler.

Ein zentrales Element des neoSystems ist das Gateway neoHub, das die Fernsteuerung der neoStat-Raumregler über eine App von mobilen Endgeräten aus ermöglicht. In Verbindung mit der neu entwickelten neoApp als iOS-und Android-Version können so über ein kostenloses Nutzerkonto alle Wärmeverteilungssysteme wie Heizkörper, wassergeführte- und elektrische Fußbodenheizungen im Verbund mit erneuerbaren Energiesystemen individuell über das Smartphone oder Internet verwaltet werden. Eine Erweiterung des Systems mit Funk-Fenster/-Türkontakten und zusätzlichen Funktemperaturfühlerfunktionen ist ebenfalls möglich. Die IMI Heimeier neoApp wurde für die Verwendung mit IMI Heimeier neoStat, neoAir und neoPlug erstellt. Darüber hinaus ist die standardmäßige Kommunikation und Erweiterung mit nahezu allen marktüblichen cloudbasierten Sprachassistenz-Systemen (Alexa, Google und Apple) oder sonstigen Smart-Home-Webanwendungen möglich.

Die neo-Produkte lassen sich durch ein umfangreiches Zubehörprogramm vielfältig ergänzen und so aufbauen, dass bis zu 32 Zonen von überall steuerbar sind. Durch die MESH-Vernetzung werden hohe Systemreichweiten erreicht, um noch größere Instanzen innerhalb eines Gebäudes steuern zu können. Die neoStat Temperaturregler werden in drei Farbvarianten (weiß, silber, schwarz) und verschiedenen Modellvarianten für unterschiedliche Anwendungen angeboten. Während beispielsweise die neoStatV2-Serie für den Einsatz von wassergeführten Heizkörpern oder Fußbodenheizsystemen konzipiert sind, wurden die neoStat-e Regler speziell für den Einsatz in elektrischen Flächenheizsystemen entwickelt.

Ergänzt wird die Auswahl an Raumtemperaturreglern durch das programmierbare Basismodell HM-PRT. Der HM-PRT kann zur Regelung einzelner Stellantriebe sowie Flächenheizungen ohne Konnektivitätsfunktion eingesetzt werden. Der neoAir V3 ist eine funkbasierte Lösung, für die keine Kabelverbindung zum Gateway neoHub erforderlich ist. Alle Produkte der Neo-Serie sind kompatibel mit dem aktuellen Produktprogramm wie den Heizkreisverteilern Dynacon, Produkten der AFC-Reihe und Stellantrieben sowie weiteren Lösungen zur thermostatischen Regelung von Wärmeverteilsystemen von IMI Heimeier.