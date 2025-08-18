Martin Kleegraf, Trainer und Technischer Berater bei IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH, führt als Referent durch das Webinar „Schluss mit Mythen: statisch, dynamisch oder thermisch-adaptiver Abgleich?“. Bildnachweis: IMI

Der hydraulische Abgleich gehört zu den wichtigsten Maßnahmen für die Heizungsoptimierung und ist Voraussetzung für die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Doch welches Verfahren eignet sich für welchen Einsatzzweck? IMI, Hersteller von effizienten Lösungen für thermostatische Regelung, Einregulierung und Regelung, lädt zu einem kostenfreien Webinar ein, das mit gängigen Mythen aufräumt und praxisnahe Lösungsansätze vorstellt.

Machen Sie Schluss mit den Mythen

Unter dem Titel „Schluss mit Mythen: statisch, dynamisch oder thermisch-adaptiver Abgleich?“ bietet IMI am 23. September 2025 jeweils von 16:00 bis 17:30 Uhr ein fundiertes Webinar an. Die Veranstaltung richtet sich gezielt an SHK-Meister, Energieberater sowie Planer kleinerer und mittlerer Anlagen.

„Der hydraulische Abgleich wird oft wie die Steuererklärung der Heizungswelt behandelt – als notwendiges Übel, das man gerne aufschiebt“, erklärt Martin Kleegraf, Trainer und Technischer Berater bei IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH, der als Referent durch das Webinar führt. „Hinzu kommt, dass in der Branche zahlreiche Mythen zum Thema kursieren. Dabei fehlt es meist nur an der richtigen Informationsbasis, um das passende Verfahren für die jeweilige Heizanlage zu wählen.“

Orientierung im Verfahrens-Dschungel

Das 90-minütige Webinar will aufklären und Fachleuten eine praxisnahe Hilfestellung geben. Hierfür führt IMI schrittweise durch verschiedene Schwerpunkte:

Zunächst stellt Martin Kleegraf die unterschiedlichen Verfahren des hydraulischen Abgleichs (statisch, dynamisch, thermisch-adaptiv) gegenüber und erläutert diese im Detail. Weiterhin beleuchtet das Seminar die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Heizungsoptimierung und relevante Fristen, die einzuhalten sind. Dazu gehört ein Überblick zum Umfang des vom VdZ empfohlenen Verfahren B sowie eine Erläuterung, wie sich gleichwertige Verfahren gemäß GEG 2024 anwenden lassen.

Zusätzlich zeigt IMI, mit welcher Technologie Fachleute den hydraulischen Abgleich in Heizkörper- oder Flächenheizsystemen durchführen können. Im Fokus stehen unter anderem der statische Abgleich mit voreinstellbaren Ventilen, der dynamische Abgleich mittels der AFC-Technologie (Eclipse) sowie der thermisch-adaptive Abgleich mit dem Thermostatkopf neo-K.

Das Webinar zeigt dabei nicht nur die Einsatzmöglichkeiten der verschiedenen Verfahren und die Funktionen ausgewählter IMI-Technologien auf. Es klärt auch auf, wo die jeweiligen Methoden ihre Stärken haben – und wo sie an ihre Grenzen stoßen.

Die Teilnahme am Webinar ist für die genannten Zielgruppen kostenlos. Interessierte können sich ab sofort unter www.climatecontrol.imiplc.com/de-de/service/webinare/ anmelden.