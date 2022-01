Pressemeldung

Heizungstechnik 2022

• Sind Hybridheizungen der Weg in die Zukunft der Heizungstechnik?

• Neue BAFA-Förderung „befeuert“ die Hybridheizungen – gerade im Mehrfamilienhaus eine interessante Alternative.

• Heizlast aktuell – Änderungen der DIN TR 12831-1 für die Praxis. Die Flächenheizung und Kühlung als Universalsystem der Zukunft im Wohnungsbau nutzen.

• Digitalisierung in der Pumpentechnik – wie viel bringt das in der Praxis? Notwendigkeit hydraulischer Abgleich – wie viel Technik wird wirklich gebraucht?

• Anforderungen an das Heizungswasser (VDI-Richtlinie 2035) kennen und herstellen: Enthärten oder Entsalzen – was ist für die Heizungsanlage notwendig bzw. sinnvoll und was wird gefördert?

Das Online-Seminar findet in Kooperation mit der Firma WOLF GmbH, GRUNDFOS GmbH und JUDO Wasseraufbereitung GmbH statt.

Wann

Dienstag, 25.01.2022

13:00 - 17:00 Uhr

Trinkwasserpraxis

• Ursachen und Auswirkungen von fehlerhafter Planung, Installation und Betriebsweise von Trinkwasserinstallationen

• Regelkonforme Vorgehensweise bei Planung, Installation und Betrieb

• Schutz des Trinkwassers an jeder Schnittstelle

Das Online-Seminar findet in Kooperation mit der Firma

Gebr. KEMPER GmbH & Co. KG statt.



Wann

Montag, 07.02.2022

10:30 - 12:00 Uhr

Sichere Hausinstallationen

• Wasser muss fließen – wie gut funktioniert das in der Praxis?

• Welche technischen Möglichkeiten bestehen, damit sich Kaltwasser insbesondere in Schächten und Zwischendecken nicht zu stark erwärmt?

• Und wer haftet, wenn die Trinkwasserhygiene nach der Sanierungsmaßnahme nicht stimmt?

• Erfahren Sie von Fach-Juristen aus erster Hand, welche Verpflichtungen Auftraggeber und Auftragnehmer bei einer Sanierungsmaßnahme haben und worauf Sie bei Planung und Installation besonders achten müssen.

Das Seminar findet zusammen in Kooperation mit der Firma

Gebr. Kemper GmbH + Co. KG.



Wann

Dienstag, 15.02.2022

13:00 - 16:30 Uhr

Steigleitungen als Problemfall – Trinkwasserhygiene durch Wasseraustausch?

• Stockwerksleitung "sauber" - Steigleitungen auch?

• "Warmes" Kaltwasser durch Stagnation im Schacht?

• Sind Strangspülungen sinnvoll?

• Anforderungen an technische Lösungen

Das Seminar findet zusammen in Kooperation mit der Firma

Gebr. Kemper GmbH + Co. KG.



Wann

Montag, 21.03.2022

10:00 - 13:00 Uhr

