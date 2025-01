Warum hängt saubere Luft und Hygiene in Wohnräumen so eng mit dem Thema Gesundheit zusammen?

Weil wir ca. 90 Prozent unseres Lebens in Innenräumen verbringen, die größtenteils erheblich stärker mit Feinstaub belastet sind, als die Luft an mancher Straßenkreuzung, an der Feinstaub-Fahrverbot droht. Durch vermehrten Aufenthalt in verschmutzter Luft wird die Lunge in Mitleidenschaft gezogen. Unsere Atemwege sind das Einfallstor für unzählige Krankheiterreger! Neue Studien haben gezeigt, dass sogar zwischen „Luftverschmutzung“ und schweren COVID19-Erkrankungen Zusammenhänge bestehen! Aus diesem Grund ist es wichtig vorbeugend zu handeln, am besten schon bei der Wahl des richtigen Staubsauggerätes.

Nachhaltigkeit ist bei FAWAS keine leere Floskel

Allein in Deutschland werden seit Jahren konstant über 4 Millionen herkömmliche Staubsauger pro Jahr verkauft. Die meisten davon hergestellt in Fernost unter oft zweifelhaften Umwelt- und Arbeitsbedingungen. Das bedeutet gleichzeitig auch einen gigantischen Müllberg von 4 Millionen entsorgten Staubsaugern pro Jahr. Unsere Staubsaugsysteme sind nachhaltig und halten durchschnittlich bis zu 20 Jahre! Des Weiteren benötigen Sie bei unseren Staubsaugsystemen Smart Clean 4.0 keine Staubtüten mehr und haben keinen unnötigen Filterverschleiß.

Nachhaltig Lüften mit Wärmerückgewinnung

Schlechtes Raumklima durch falsches oder mangelhaftes Lüften in dicht gedämmten Häusern stellt ein großes Problem dar. Um eine gesundheitlich unbedenkliche Raumluft zu schaffen, müsste man alle zwei Stunden Stoßlüften. Dies ist jedoch aus energetischer Sicht völlig indiskutabel! Weder ist es möglich während dem Schlafen alle zwei Stunden zu Lüften, noch möchte man in den Wintermonaten die Kälte in die Wohnung lassen. Dadurch wird ständig Geld und Energie verschwendet, da die kostbare Wärme beim Lüften auf nimmer Wiedersehen verschwindet. Nachhaltigkeit geht anders! Zum Beispiel mit unseren smarten dezentralen Lüftungs-Systemen mit bis zu 90% Wärmerückgewinnung. Hier haben Sie immer stets frische, wohl temperierte Luft und das mit großem Energiereinspar-Faktor! Ein FAWAS Lüftungssystem bringt Ihnen bares Geld in die Haushaltskasse!

Wie sich FAWAS für eine gesunde Zukunft einsetzt

Wir verstehen uns als Teil des ökologischen und gesellschaftlichen Systems und übernehmen die unternehmerische Verantwortung dafür.

Gleichzeitig schonen Sie mit unseren Produkten die Umwelt und das Klima für eine gesunde und saubere Zukunft.

Langlebige Produkte und Ersatzteilverfügbarkeit sowie resourcenschonender Umgang mit Verbrauchsmaterialien sind unser Beitrag zum Schutz von Umwelt und Klima.