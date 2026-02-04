Im Handwerk läuft der Tag draußen auf der Baustelle – und im Büro stapeln sich parallel die Aufgaben
Darum möchten wir Ihnen heute den Klickmeister vorstellen – einen Klickbot fürs Handwerk:
Der Klickbot übernimmt wiederkehrende Abläufe automatisch – zuverlässig, freundlich und konsequent. Er bedient Ihre Software wie ein Mitarbeiter: öffnen, klicken, eintragen, prüfen, verschicken. Nur eben automatisch und nach einem klaren Ablauf – direkt in Ihrer bestehenden Software – ohne zusätzliche Schnittstelle.
Das erledigt der Klickmeister für Sie:
- Wartungstermine vereinbaren
- Angebote nachfassen
- Bewertungsanfragen verschicken
- Anfragen bearbeiten
- Themenabende organisieren
Ihr Nutzen:
- weniger manuelle Klickarbeit
- Entlastung Ihres Teams
- Prozesse laufen sauber durch
- mehr 5-Sterne-Bewertungen
- mehr Umsatz
Weiter Infos finden Sie hier: e-learning-plus.de/rpa-bot