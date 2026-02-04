Anfragen bearbeiten, Angebote nachfassen, Wartungstermine vereinbaren, Kunden erinnern, Bewertungen erhalten. Oft fehlt dafür schlicht die Zeit – und wenn’s brennt, bleibt genau das liegen, was später Umsatz bringt.

Darum möchten wir Ihnen heute den Klickmeister vorstellen – einen Klickbot fürs Handwerk:

Der Klickbot übernimmt wiederkehrende Abläufe automatisch – zuverlässig, freundlich und konsequent. Er bedient Ihre Software wie ein Mitarbeiter: öffnen, klicken, eintragen, prüfen, verschicken. Nur eben automatisch und nach einem klaren Ablauf – direkt in Ihrer bestehenden Software – ohne zusätzliche Schnittstelle.

Das erledigt der Klickmeister für Sie:

Wartungstermine vereinbaren

Angebote nachfassen

Bewertungsanfragen verschicken

Anfragen bearbeiten

Themenabende organisieren

Ihr Nutzen:

weniger manuelle Klickarbeit

Entlastung Ihres Teams

Prozesse laufen sauber durch

mehr 5-Sterne-Bewertungen

mehr Umsatz

Weiter Infos finden Sie hier: e-learning-plus.de/rpa-bot