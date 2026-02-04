04.02.2026  Pressemeldung Alle News von eLearningPlus®

Im Handwerk läuft der Tag draußen auf der Baustelle – und im Büro stapeln sich parallel die Aufgaben

Anfragen bearbeiten, Angebote nachfassen, Wartungstermine vereinbaren, Kunden erinnern, Bewertungen erhalten. Oft fehlt dafür schlicht die Zeit – und wenn’s brennt, bleibt genau das liegen, was später Umsatz bringt.

Darum möchten wir Ihnen heute den Klickmeister vorstellen – einen Klickbot fürs Handwerk:
Der Klickbot übernimmt wiederkehrende Abläufe automatisch – zuverlässig, freundlich und konsequent. Er bedient Ihre Software wie ein Mitarbeiter: öffnen, klicken, eintragen, prüfen, verschicken. Nur eben automatisch und nach einem klaren Ablauf – direkt in Ihrer bestehenden Software – ohne zusätzliche Schnittstelle.

Das erledigt der Klickmeister für Sie:

  • Wartungstermine vereinbaren
  • Angebote nachfassen
  • Bewertungsanfragen verschicken
  • Anfragen bearbeiten
  • Themenabende organisieren

Ihr Nutzen:

  • weniger manuelle Klickarbeit
  • Entlastung Ihres Teams
  • Prozesse laufen sauber durch
  • mehr 5-Sterne-Bewertungen
  • mehr Umsatz

Weiter Infos finden Sie hier: e-learning-plus.de/rpa-bot

eLearningPlus®
ist eine Marke der digi professionals GmbH
Magirus-Deutz-Str. 12
89077 Ulm
Deutschland
Telefon:  +49 731 403 211 64
www.e-learning-plus.de
