Ein Kosmetikspiegel steht auf der Beliebtheitsskala täglicher Accessoires für die Schönheitspflege ganz oben – sei es zuhause oder im Hotel. Der Kosmetikspiegel iLook_move von KEUCO überzeugt durch seine innovative Scharnier- und LED-Lichttechnik. Aber auch die hochwertige Spiegelfläche mit fünffacher Vergrößerung sowie das schlanke, edle Design in runder oder eckiger Form, entworfen vom Designbüro Tesseraux+Partner, Potsdam, lassen keine Wünsche offen. Für seine innovative Technik und das besondere Design ist der iLook_move mit dem begehrten Design Plus Preis und den dem IF product design award ausgezeichnet worden. Verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Beleuchtungen und Installationen stehen zur Verfügung.

Besonderen Komfort bietet der beleuchtete iLook_move mit Wippschalter. Das Modell mit einer Lichtfarbe von 6500 Kelvin wird direkt am Kosmetikspiegel ein- und ausgeschaltet. Der Schalter ist auch bei erstmaliger Nutzung, wie bei einem Hotelaufenthalt, gut sichtbar.



Auch bei der Montage punktet der Kosmetikspiegel, da das Netzteil und der Wippschalter im Design integriert sind und ein einfacher Stromanschluss genügt. Bei Bedarf kann die Beleuchtung auch zusätzlich über den Raumschalter betätigt werden.

Mehrere Oberflächenvarianten ergänzen das Sortiment: Alle Modelle sind neben glänzendem Chrom, in Aluminium-finish und Edelstahl-finish erhältlich sowie in den exklusiven Sonderoberflächen Bronze, Nickel und Schwarzchrom, jeweils in gebürstet oder poliert.

Der Spiegel brilliert durch seine raffinierte Scharniertechnik, mit der sich der Schwenkarm dreidimensional verstellen lässt. So kann der Spiegel in der Höhe, zur Seite und in der Neigung optimal ausgerichtet werden. Das edle Design erzielt dabei eine maximale Höhenverstellbarkeit ohne herkömmliche Wandstange. Durch die hohe Flexibilität seines Schwenkarms kann der iLook_move sowohl im Stehen als auch im Sitzen ideal genutzt werden.

Die äußerst stabile Wandbefestigung sowie die hochwertige Qualität lassen ihn für viele Jahre zu einem unverzichtbaren Begleiter im Bad werden. Die besondere Scharniertechnik macht ihn zu einem perfekten Ausstattungsgegenstand bei häufiger Nutzung, wie beispielsweise in Hotelbädern.

Aber der iLook_move kann noch mehr: Das LED-Leuchtmittel ist langlebig, der Stromverbrauch minimal. Hightech für die Beautypflege und gleichzeitig ein formvollendetes Schmuckstück von sinnlich-eleganter Ausstrahlung.