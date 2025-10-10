ÖkoFEN ist ein führender Anbieter innovativer Heizlösungen für Industrie, Gewerbe, Kommunen und die Immobilienwirtschaft. Mit unseren leistungsstarken Pelletkesseln bis zu 520 kW und unseren Wärmepumpen bieten wir hocheffiziente Lösungen auf dem neuesten Stand der Technik.

Ihre Mission: CO 2 -neutrale Wärme im gewerblichen, kommunalen Umfeld und in der Wohnungswirtschaft zu etablieren

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir:

Vertriebsmitarbeiter im Außendienst (m/w/d) in Rhein-Hessen, Raum Mainz/Koblenz (PLZ-Gebiet 56 und 65)

Vertriebsmitarbeiter im Außendienst (m/w/d) in Oberbayern, Raum Landshut/Rosenheim (PLZ-Gebiet 81, 83, 85 und 94)

Mitarbeiter (m/w/d) im Produktmanagement

Teamleiter Technischer Vertriebsinnendienst (m/w/d)

