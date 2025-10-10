10.10.2025  Stellenangebot Alle News von ÖkoFEN

Ihre Karriere bei ÖkoFEN

ÖkoFEN ist ein führender Anbieter innovativer Heizlösungen für Industrie, Gewerbe, Kommunen und die Immobilienwirtschaft. Mit unseren leistungsstarken Pelletkesseln bis zu 520 kW und unseren Wärmepumpen bieten wir hocheffiziente Lösungen auf dem neuesten Stand der Technik.

Ihre Mission: CO2-neutrale Wärme im gewerblichen, kommunalen Umfeld und in der Wohnungswirtschaft zu etablieren

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir:

Vertriebsmitarbeiter im Außendienst (m/w/d) in Rhein-Hessen, Raum Mainz/Koblenz (PLZ-Gebiet 56 und 65)

Vertriebsmitarbeiter im Außendienst (m/w/d) in Oberbayern, Raum Landshut/Rosenheim (PLZ-Gebiet 81, 83, 85 und 94)

Mitarbeiter (m/w/d) im Produktmanagement

Teamleiter Technischer Vertriebsinnendienst (m/w/d)

Wollen Sie bei ÖkoFEN mit einem Arbeitsplatz im Bereich der Erneuerbaren Energien vom Wachstumsmarkt profitieren? Dann bewerben Sie sich jetzt und gestalten Sie die Zukunft der Wärme mit uns!

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an: bewerbung(at)oekofen.de

Mehr über uns: www.oekofen.de

ÖkoFEN – Weil Nachhaltigkeit zählt.

ÖkoFEN Heiztechnik GmbH
ÖkoFEN Heiztechnik GmbH
Schelmenlohe 2
86866 Mickhausen
Deutschland
Telefon:  08204 - 2980-0
www.oekofen.de
