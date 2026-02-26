Ihr Praxis-Update für 2026 – DOYMA und UGA live auf der SHK+E!
Unter dem Motto „Starke Marken – Vereinte Kompetenzen“ präsentieren sich DOYMA GmbH & Co und UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG vom
17.03. – 20.03.2026 auf der SHK+E in Essen.
Die gebündelte Kompetenz „vom Keller bis zum Dach“ liefert spürbare Mehrwerte für Ihre Projekte: optimal abgestimmte Produktlösungen für sichere, effiziente und reibungslose Abläufe bei Gebäude- und Leitungseinführungen.
Entdecken Sie praxisgerechte Lösungen, die höchste Anforderungen meistern und langfristig Sicherheit und Effizienz auf der Baustelle garantieren.
Nutzen Sie die Gelegenheit für den persönlichen Austausch und holen Sie sich Ihr Praxis-Update 2026 direkt am Gemeinschaftsstand F009 in Halle 6.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr DOYMA-Vertriebsteam
AUF EINEN BLICK: DIE SHK+E 2026
- Zeitraum: 17. bis 20. März 2026
- Ort: Norbertstraße, 45131 Essen »
- Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag: 09:00–17:00 Uhr,
Freitag: 09:00–15:00 Uhr
- Messegelände: Um die Orientierung auf dem Messegelände zu erleichtern, steht Ihnen ein interaktiver Hallenplan unter diesem Link zur Verfügung: Informationen rund um das Messegelände »
- Programm und Fachforen »
ANREISE ZUR MESSE
