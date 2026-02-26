26.02.2026  Pressemeldung Alle News von DOYMA

Ihr Praxis-Update für 2026 – DOYMA und UGA live auf der SHK+E!

Präzision, perfektes Timing und ein starkes Zusammenspiel – genau diese Faktoren entscheiden im Projektalltag über nachhaltigen Erfolg.

Unter dem Motto „Starke Marken – Vereinte Kompetenzen“ präsentieren sich DOYMA GmbH & Co und UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG vom
17.03. – 20.03.2026 auf der SHK+E in Essen.

Die gebündelte Kompetenz „vom Keller bis zum Dach“ liefert spürbare Mehrwerte für Ihre Projekte: optimal abgestimmte Produktlösungen für sichere, effiziente und reibungslose Abläufe bei Gebäude- und Leitungseinführungen.

Entdecken Sie praxisgerechte Lösungen, die höchste Anforderungen meistern und langfristig Sicherheit und Effizienz auf der Baustelle garantieren.

Nutzen Sie die Gelegenheit für den persönlichen Austausch und holen Sie sich Ihr Praxis-Update 2026 direkt am Gemeinschaftsstand F009 in Halle 6.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr DOYMA-Vertriebsteam

Wir haben TICKETS für Sie! Schnell sein lohnt sich!

Wir verschenken wieder ein paar Tickets! Registrieren Sie sich jetzt und sichern Sie sich Ihre Chance auf eine der limitierten Karten.

Zu den Tickets

DOYMA GmbH & Co







