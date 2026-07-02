Viele Personalberater kennen die SHK- und TGA-Branche aus Gesprächen.

Dan Kaiser kennt sie aus dem Außendienst, von Baustellen, aus dem Handwerk und aus dem täglichen Austausch mit Kunden.

Genau das macht heute den Unterschied.

Bevor Dan Kaiser in die Personalberatung wechselte, war er viele Jahre im technischen Vertrieb tätig. Er entwickelte Kunden, erschloss Märkte und begleitete anspruchsvolle Projekte. Dabei lernte er die Herausforderungen kennen, mit denen Hersteller, Fachhandwerk und Großhandel täglich konfrontiert sind.

Seine berufliche Laufbahn führte ihn unter anderem zu Würth Haustechnik und später zu Daikin.

Dort arbeitete er eng mit Fachhandwerkern, Installateuren, Heizungsbauern, Elektrofachbetrieben, Planern sowie Entscheidern der Gebäudetechnik zusammen.

Er kennt die Branche nicht aus Präsentationen.

Er kennt sie aus der Praxis.

In dieser Zeit entstand zudem ein starkes Netzwerk innerhalb der SHK- und TGA-Branche – ein entscheidender Vorteil, denn die besten Kandidatinnen und Kandidaten sind häufig gar nicht aktiv auf Jobsuche.

Heute besetzt Dan Kaiser folgende Position in der DACH-Region:

Servicetechniker

(technischer-)Vertriebsaußendienst

(technischer-)Vertriebsinnendienst

Key Account Managment

Sein Vorteil auf einen Blick

✅ Er spricht die Sprache der Kandidaten.

✅ Er bringt ein jahrelanges Netzwerk aus der Branche mit

✅ Er versteht erklärungsbedürftige technische Produkte.

✅ Er kennt die Anforderungen des Handwerks und des technischen Vertriebs.

✅ Er weiß, welche Persönlichkeiten in dieser Branche langfristig erfolgreich sind.

Während viele Personalberater vor allem Lebensläufe vergleichen, stellt Dan Kaiser eine andere Frage:

Passt der Mensch wirklich zum Unternehmen und zur Aufgabe?

Seine Überzeugung:

„Die besten Besetzungen entstehen dort, wo Marktkenntnis auf Menschenkenntnis trifft.“

Deshalb unterstützt er Hersteller, Systemanbieter, Großhändler und Fachunternehmen dabei, genau die Fach- und Führungskräfte zu gewinnen, die im Markt nur schwer sichtbar sind.

Sie suchen erfahrene Servicetechniker oder Vertriebsspezialisten?

Dann lohnt sich ein Austausch mit Dan Kaiser.

Denn Marktkenntnis entsteht nicht durch Theorie – sondern durch eigene Erfahrung.

Ihr Ansprechpartner:

Dan Kaiser

Personalberater | Sanitär / Heizung / Klima

✉ dan.kaiser@impledio.de

☎ +4917680691239

Vernetzen Sie gerne mit ihm auf Linkedin!