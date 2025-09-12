Öl- oder Gasbrenner defekt? – Wir liefern die Lösung.

Wenn der Brenner ausfällt, zählt jede Stunde: Heizung und Warmwasser müssen schnell wieder laufen, damit Ihre Kunden nicht im Kalten stehen.

Bei uns finden Sie eine der größten Sortimentsbreiten an Öl- und Gasbrennern führender Hersteller – inklusive Zubehör und Ersatzteilen.

Ihr Nutzen:

Bundesweite Lieferung

Hohe Lagerverfügbarkeit

Schnell. Einfach. Zuverlässig.

Brenner, Zubehör & Ersatzteile aus einer Hand: Pumpen, Filter, Düsen, Steuergeräte u.v.m.

Wir sind Ihr Partner für Brenner der folgenden Hersteller:

ELCO – GIERSCH – HANSA – HERRMANN – INTERCAL – MHG – RIELLO – WEISHAUPT

Hier finden Sie bestimmt für (fast) jede Anlage und jeden Kunden den passenden Brenner – bei einer Leistungsbandbreite von 15 bis 350 kW.

Jetzt passenden Brenner bei Wagner bestellen!

Das komplette Spektrum an Öl- und Gasbrennern finden Sie hier: Zu den Öl- und Gasbrennern

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Mit unserem Prämienprogramm sammeln Sie beim Online-Einkauf automatisch Punkte – und tauschen diese ganz unkompliziert gegen beliebte Gutscheine ein. Ob Amazon, Aral, MediaMarkt, OTTO oder IKEA – Ihre Punkte werden schnell zur kleinen Extra-Freude im Arbeitsalltag.

Punkte sammeln bei jeder Online-Bestellung | Große Auswahl an Einkaufsgutscheinen | Einfach einlösen – direkt im Shop!

Zum Sortiment des Prämienprogramms

Noch nie bei uns bestellt?

Dann ist jetzt der richtige Moment. Testen Sie uns – mit einer ersten Bestellung und erleben Sie, wie unkompliziert Ersatzteilbeschaffung heute sein kann. Jetzt registrieren & bestellen!

Technik ist unser Ding!

Wir von der Philipp Wagner GmbH sind euer Fachversand für hochwertige Markenprodukte rund um Heizung und Sanitär – spezialisiert auf das klassische dreistufige Handwerk.

Unser Sortiment richtet sich gezielt an SHK-Betriebe, Installateure und industrielle Kunden – also an Profis, die im Alltag schnelle Lösungen und verlässliche Qualität brauchen.

Wir wissen: Auf der Baustelle zählt, dass das Material stimmt – und pünktlich da ist. Deshalb liefern wir bundesweit direkt in Ihre Firma oder auf die Baustelle – per Paketdienst oder Spedition, ganz wie’s passt.

Ob Standardware oder spezielles Zubehör – wir helfen dabei, dass der Ablauf läuft.

Und wenn doch mal Fragen auftauchen? Dann sind wir persönlich für Sie da.

Kompetente Beratung, fairer Service – ganz ohne großes Tamtam.