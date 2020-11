Die Valor Aufsatzbecken und die Valor Waschtischsäule (80cm hoch) sind aus edlem Mineralacrylat – Solid Surface, eine synthetischen Verbindung auf Basis von Polyacrylharzen und mineralischen Füllstoffen, ein exklusives Material, das Ergebnis jahrelanger Forschung und Experimente und von hervorragender Qualität.



Die Waschbecken sind seidenmatt und in ovaler Form erhältlich. Der mattweiße Look passt perfekt zu den Bädern mit Wannen aus dem RIHO Solid Surface Programm

Für Wandarmaturen oder Armaturen mit erhöhtem Standfuß geeignet

Valor Tray ist für eine Einlocharmatur geeignet.

Valor Becken ist geschliffen, daher für die Montage auf Konsolen oder Waschtischunterschränken mit Konsole geeignet

Besonders leichte Reinigung durch schmutzabweisende & antibakterielle Oberfläche, die das Wachstum von Bakterien um mehr als 99,9 % reduziert.

Nur mit nicht verschließbaren Ablaufventilen kombinierbar, kein Überlauf im Waschbecken

Passende Möbel-Unterbauten finden Sie im RIHO Badmöbel Programm.

Valor Colum F70103 – 48x32x80 cm Brutto 820,- €

Setzen Sie stilvolle Farbakzente im Bad

Bringen Sie mit den neuen Aufsatzbecken Valor mehr Farbe und Exklusivität in Ihr Bad. Inspiriert vom über 5050 verschiedenen Sikkens Farben rundet die Kollektion der Aufsatzwaschtische harmonisch ab.

Die exklusive Glasur der farbigen Außenfläche ist in seidenmatt oder wahlweise auch in hochglänzend gehalten mit einer präzisen, feinen Umlaufkante. Das Innenbecken ist seidenmatt weiß.



F70101 – 48x32x10 cm Valor, inkl. Siebventil und ohne Überlauf – Brutto 400,- €



F70102 – 48x32x10 cm Valor Tray, inkl. Siebventil und ohne Überlauf – Brutto 400,- €

Passende Möbel-Unterbauten finden Sie im RIHO Badmöbel Programm.

Setzen Sie stilvolle Farbakzente im Bad

Bringen Sie mit den neuen Aufsatzbecken Escala mehr Farbe und Exklusivität in Ihr Bad. Inspiriert vom über 5050 verschiedenen Sikkens Farben rundet die Kollektion der Aufsatzwaschtische harmonisch ab.

Die exklusive Glasur der farbigen Außenfläche ist in seidenmatt oder wahlweise auch in hochglänzend gehalten mit einer präzisen, feinen Umlaufkante. Das Innenbecken ist seidenmatt weiß.



Wenn das Produkt beschädigt wird, z. B. durch tiefe Kratzer oder Abplatzungen, kann es auch nach vielen Jahren wieder sein ursprüngliches Aussehen erhalten. Es erfordert keine besondere Wartung, es ist jedoch ratsam, das Produkt immer zu trocknen, um die Bildung von Ablagerungen zu verhindern, die jedoch das Material nicht beeinträchtigen würden. Die Reinigung kann mit normalen Reinigungsmitteln und nicht scheuernden Cremes erfolgen.

Passende Solid Surface Pflege und Reinigungssets sind bei RIHO erhältlich.



Bestellnummer AT05008 – Brutto 47,- €



Ersatz Reinigungspaste AT05010 – Brutto 27,- €

Klicken Sie hier! UND Sie erhalten das Prospekt Neuheiten 2020