Hier ist sie, die RIHO-Preisliste 2021!

Inspiriert von Ihnen, Ihren Kunden, dem Markt und den Trends.

Mit 35 Jahren Erfahrung dürfen wir uns zu Recht als führender Badeinrichtungshersteller bezeichnen – mit einer Leidenschaft für Sanitär.

Lernen Sie die zeitgemäßen Designs und die Qualität kennen, die Riho auszeichnen und sich in unseren Badewannen, Whirlpools, Duschflächen, Duschwänden und -türen sowie in unseren Badmöbeln widerspiegeln.

In diesem Jahr möchten wir alle Neuheiten, insbesondere aber unsere Badmöbelkollektionen, ins Scheinwerferlicht rücken.

Sie finden die drei Kollektionen in dieser Ausgabe unter den Namen Spring (frisch und trendig), Livit (Industrial-Look, selbst zusammenstellbar) und FromScratch (luxuriöse Designlinie).

Unsere Preisliste ist eine Darstellung der kompletten und aktuellen Riho-Kollektion. Entdecken Sie nach und nach die wunderschönen Kombinationsmöglichkeiten, die eine vollständige Einrichtung des Badezimmers erlauben.

Neu in dieser Preisliste!

Devotion und Modesty: schöne freistehende Badewannen aus weißem Acryl. Liegekomfort und eine luxuriöse Ausstrahlung; auch lieferbar mit Riho Fall, dem Wanneneinlauf, der einen separaten Badewanneneinlauf überflüssig macht. Freistehende Badewannen auf Seite 80.

Rethink: eine neue Serie Einbaubadewannen, die eine Reihe von Gemeinsamkeiten aufweisen. Neben einem attraktiven schlanken Wannenrand von 20 mm haben die Wannen einen schön gearbeiteten Überlauf in Schlitzform sowie einen Pop-up-Abfluss, jeweils in der Farbe der Wanne.

Dieses Jahr führen wir Rethink Cubic und Rethink Space ein. Beide Badewannen sind mit dem Wanneneinlauf Riho Fall und in Plug&Play - Ausführung erhältlich. Die Rethink Cubic finden Sie auf Seite 126. Die Rethink Space, die Lösung für das kleine Badezimmer, finden Sie auf Seite 145.

Sparkle Mood:

Whirlpool-Funktion, LED-Beleuchtung und Musikhören via Bluetooth ab sofort auch für die (halb) freistehenden Badewannen Desire Corner (rechts und links), Desire Back- 2 - Wall, Modesty, Devotion und Devotion Back-2-Wall.

Mehr dazu auf Seite 73.

Scandic NXT:

Duschwände und -türen mit vielen Möglichkeiten. Sie haben die Wahl zwischen verchromten und mattschwarzen Scharnieren.

Der moderne Nachfolger der Scandic-Serie.

Entdecken Sie mehr auf Seite 264.

Möbelkollektion Spring:

eine Kollektion, die – genau wie der Frühling – im Zeichen der Erneuerung steht.

Die funktionellen Möbel lassen sich dank ihrer frischen und trendigen Ausstrahlung in jeden Badezimmerstil integrieren.

Die Sets mit einer Tiefe von 40 bzw. 46 cm können Sie dank der großen Auswahl an Dekoren und verspielten Griffen wunderbar personalisieren.

Spring ist eine komplette Kollektion mit besonderem Flair zu einem interessanten Preis.

Entdecken Sie Spring ab Seite 286.

Erweiterung FromScratch-Kollektion:

Der Designkollektion aus formschönen freistehenden Badewannen und passenden Aufsatzwaschtischen, die sich durch exklusives Design und durchdachte Details auszeichnet, haben wir jetzt auch Badmöbel hinzugefügt.

Wunderschöne Lackfarben und Holzdekore für die Schränke, Waschtische mit Solid-Surface-Oberfläche oder eine Solid-Surface-Abdeckplatte mit formschönen Aufsatzwaschtischen.

Viel Vergnügen beim Lesen und Anschauen!

Haben Sie Fragen, möchten Sie ein Riho-Produkt in Ihren Ausstellungsraum aufnehmen oder weitere Exemplare der Preisliste erhalten?

Datanorm 2021 und Arge Dateien zum Download

Ab sofort verfügbar!

Stand 22.01.2021



RIHO Werkspreisliste 2021 – Datanormdaten - Daten des Sanitärfachhandels

Die Datanorm-Daten – aktuelle Artikeldaten der Gesamtpreisliste 01/2021 für den Sanitärfachhandel in Deutschland und Österreich.

Es handelt sich hier um einen Neuanlage-Satz, bitte alten Katalog komplett löschen und neuen Datensatz einspielen.

Planungsdaten im ARGE Format!

Badplaner – Daten im ARGE Format

Hier eine komplette .exe Datei als Download

